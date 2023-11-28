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Агент Тюкавина: «Присылают предложения из Европы каждые два дня»

вчера, 17:55

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о поступающих по игроку трансферных запросах.

Мы ведём диалог с «Динамо» о контракте. Предложения были ещё и летом — причём не два, а больше. Встречаться — это не значит жениться. Если говорить о конкретике, то пусть присылают в клуб. Мне присылают предложения из Европы каждые два дня, но это не значит, что нужно в колокол бить. Пока что мы в «Динамо». По крайней мере, этот сезон мы точно закончим в «Динамо».

Ранее сообщалось, что футболист близок к продлению контракта с московским коллективом.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:42
"Каждые два дня присылают предложения, ну надоели уже просто, сил моих больше нету!!"
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:11
Ага, из целой россыпи предложений из Европы, Тюкавин выбирает продлить контракт с Динамо. Зказочники.
Capral
Capral ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 21:34
И хоть бы "приправу" дал вкусную- в виде Реала или МС. А так- получилась лапша недоваренная...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:08
Какой-то не профессиональный агент.Такую "лапшу" на уши вешать.
Женёк Н.
Женёк Н.
вчера в 21:06
Он с похмелья давал комментарий? Какие два дня, какие клубы? Проспись.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:10, ред.
Ох, эти агенты, ушлые ребята. Не сказал ни слова, из каких клубов поступают приглашения. Поверьте, если бы они были достойные из мало-мальских известных команд, он первым бы раструбил об этом на весь мир. Раструбил так, что позавидовал бы тетерев, который токованием подзывает к себе самку в брачный период.
Сп62
Сп62
вчера в 20:03
Агент, агентом, но я уверен, что многие клубы парня просматривают и в любой момент может поступить хорошее предложение.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:47
Хочется верить!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:40
Славная история клуба никуда не делась и не денется. Клуб Динамо один из славных клубов России. А все эти агенты и прочие клоуны, это пена, шелуха. Ветром сдует, а слава клуба не померкнет. И в игровом плане всё будет в порядке.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:39
Так мало? Вот если бы два раза в день.
adekvat
adekvat
вчера в 19:14
Каждые два дня,
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:13
Что творится в ДИНАМО... Сначала- идиотские, нелепые видосы присылают. Вчера, придумали, абсолютно маразматическую картинку с нонущим ребенком, совершенно не по адресу, еще и подписались от имени всей страны. Сегодня, агент пургу несет о каждодневных предложениях из Европы. И это, некогда, грозный Великий клуб, с его богатейшей и Славной историей. Кого-то это всё удивляет? Меня нет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 19:07
Поправлю. Желательно огласить вест список в алфавитном порядке. Андорра, Албания, Гибралтар, Лихтенштейн, Люксембург и т.д.
баск
баск
вчера в 19:06
Об Сафонова контент хорошо лепить)

Ему можно хоть каждый день задавать один и тот же вопрос, и он каждый раз либо сочинит какую-нибудь новую побасенку, либо хотя бы смастырит компиляцию
из своих вчерашних-позавчерашних- и т.д. ответов..))
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:58
Албания, Фарерские острова, Молдова?)
112910415
112910415
вчера в 18:50
блин, вся Европа грезит Тюкавиным ...
но он стоИт, как скала !
drug01
drug01
вчера в 18:40
Неужели такой большой интерес????
lotsman
lotsman
вчера в 18:39
Офигеть!!! Каждые ДВА дня присылают предложения а они отказывают. Да в Европе наверное клубов уже не осталось, которые не присылали бы предложения. Все мечтают приобрести Тюкавина, а он всё никак с Динамо не договорится. Что же это за проблема такая? Он стучится в дверь Динамо, каждые два дня отказывает европейским клубам, а Динамо дверь не открывает.)
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