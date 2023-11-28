Агент Тюкавина: «Присылают предложения из Европы каждые два дня»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о поступающих по игроку трансферных запросах.
Мы ведём диалог с «Динамо» о контракте. Предложения были ещё и летом — причём не два, а больше. Встречаться — это не значит жениться. Если говорить о конкретике, то пусть присылают в клуб. Мне присылают предложения из Европы каждые два дня, но это не значит, что нужно в колокол бить. Пока что мы в «Динамо». По крайней мере, этот сезон мы точно закончим в «Динамо».
Ранее сообщалось, что футболист близок к продлению контракта с московским коллективом.
Ему можно хоть каждый день задавать один и тот же вопрос, и он каждый раз либо сочинит какую-нибудь новую побасенку, либо хотя бы смастырит компиляцию
из своих вчерашних-позавчерашних- и т.д. ответов..))
Ему можно хоть каждый день задавать один и тот же вопрос, и он каждый раз либо сочинит какую-нибудь новую побасенку, либо хотя бы смастырит компиляцию
из своих вчерашних-позавчерашних- и т.д. ответов..))