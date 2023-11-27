Юрист Черчесова — о будущем тренера: «Перезагрузка уже произошла»

Юрист бывшего главного тренера сборной России Алан Агузаров высказался на тему дальнейшей карьеры специалиста.

Знаю точно, что у Черчесова хватает предложений. Но как я понимаю, нет никакой спешки. Всегда перед какой‑то новой историей, новым местом работы он берёт определённую паузу, чтобы чуть перезагрузиться. Эта перезагрузка уже произошла. Поэтому вполне возможно, в ближайшее время Станислав Саламович уже кого‑то примет.

Черчесов сформировавшийся специалист, относящийся к разряду топ. В моём понимании его статус определяет то, что не он должен что‑то искать, а его должны заинтересовать. И здесь во главе угла даже не финансовый момент, а амбиции в плане решения высоких задач. Тренировать кого‑то просто ради того, чтобы тренировать, конечно же, он не станет.