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Юрист Черчесова — о будущем тренера: «Перезагрузка уже произошла»

вчера, 19:52

Юрист бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова Алан Агузаров высказался на тему дальнейшей карьеры специалиста.

Знаю точно, что у Черчесова хватает предложений. Но как я понимаю, нет никакой спешки. Всегда перед какой‑то новой историей, новым местом работы он берёт определённую паузу, чтобы чуть перезагрузиться. Эта перезагрузка уже произошла. Поэтому вполне возможно, в ближайшее время Станислав Саламович уже кого‑то примет.

Черчесов сформировавшийся специалист, относящийся к разряду топ. В моём понимании его статус определяет то, что не он должен что‑то искать, а его должны заинтересовать. И здесь во главе угла даже не финансовый момент, а амбиции в плане решения высоких задач. Тренировать кого‑то просто ради того, чтобы тренировать, конечно же, он не станет.

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Шуnя771
Шуnя771 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 21:36
Изволите сударь шутить?))
drug01
drug01 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:26
Скорее Спартак!!!!!!
drug01
drug01
вчера в 21:25
Характер самоуверенного человека для работы в футболе очень влияет на выбор команды, поэтому он долго будет выбирать свою команду...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:25
А почему бы ему не возглавить ЦСКА?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:05
"Черчесов сформировавшийся специалист, относящийся к разряду топ."(с)
Плавно переходящий в разряд "топ-топ отсюда".
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:46
Вот теперь будем знать, что Станислава Черчесова ищут....., работодатели )
Оно и понятно - топ тренеры нарасхват....
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:14
)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:06
Что скажет стоматолог Черчесова?
Гость
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