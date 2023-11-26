Представитель Дзагоева: «Алан планирует получить лицензию тренера»

Представитель бывшего полузащитника ЦСКА и греческой «Ламии» Дарья Арсланова рассказала о планах игрока после завершения карьеры футболиста.

После отпуска Алан планирует начать учёбу в Академии РФС у Сергея Овчинникова и получить лицензию тренера. Настроен серьёзно, и для него это хорошая возможность переключиться на другую деятельность в футболе. Но это две разные профессии – конечно, он понимает, что будет тяжело.

Он хотел бы, чтобы его команда играла в атакующий, агрессивный и очень интенсивный футбол. Говорит, что важно всегда учитывать индивидуальные особенности футболиста – на протяжении его карьеры так было не всегда. Индивидуальный подход, общение с игроками – это то, чему он научился у Слуцкого и Ганчаренко.

Из российских тренеров ему больше всего нравится подход тех же Слуцкого и Ганчаренко, и ещё Осинькина. Из иностранных – Гвардиолы и Клоппа. Алану нравится, что команды Гвардиолы играют в доминантный футбол 80–90% матчей. Да, уровень игроков имеет значение, но с ними тоже нужно уметь работать. И, конечно, ему импонировал мегаинтенсивный футбол «Ливерпуля» при Клоппе.