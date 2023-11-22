Стал известен состав корзин жеребьёвки финального турнира Евро-2024

Определился состав корзин для жеребьёвки финальной части чемпионата Европы 2024 года.
Первая — Германия, Португалия, Франция, Бельгия, Испания, Англия.
Вторая — Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия.
Третья — Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.
Четвёртая — Италия, Сербия, Швейцария, победитель плей-офф А, победитель плей-офф Б, победитель плей-офф С.
Напомним, что последние три участника турнира определятся весной 2024 года по итогам плей-офф Лиги Наций.
Жеребьёвка состоится 2 декабря в Гамбурге.
французы...!!!
французы...!!!
В общем рейтинге отборочного турнира Италия находится на 18 месте, а из-за того, что Германия хозяйка и ей автоматом отдаётся первое место, то Италия откатывается в очереди на 19 место.
1 корзина Германия плюс 1-5 места Португалия, Франция , Бельгия, Испания, Англия.
2 корзина 6-11 Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия.
3 корзина 12- 17 Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.
4 корзина 18-20 Италия, Сербия, Швейцария плюс 3 команды с ЛН.
Вам для начала надо ознакомиться с регламентом жеребьёвки и вообще с регламентом Евро-2024.
Надеюсь после этого у вас не будет больше непонимания почему Италия в 4 корзине.
В общем рейтинге отборочного турнира Италия находится на 18 месте, а из-за того, что Германия хозяйка и ей автоматом отдаётся первое место, то Италия откатывается в очереди на 19 место.
1 корзина Германия плюс 1-5 места Португалия, Франция , Бельгия, Испания, Англия.
2 корзина 6-11 Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия.
3 корзина 12- 17 Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.
4 корзина 18-20 Италия, Сербия, Швейцария плюс 3 команды с ЛН.
Вам для начала надо ознакомиться с регламентом жеребьёвки и вообще с регламентом Евро-2024.
Надеюсь после этого у вас не будет больше непонимания почему Италия в 4 корзине.
Сейчас же на чемпионат едет каждая вторая команда, а это как то не толерантно получается.
Сейчас же на чемпионат едет каждая вторая команда, а это как то не толерантно получается.
вообще я за то чтоб вернулся формат 16 команд, конечно возврата к этому не будет, а жаль
вообще я за то чтоб вернулся формат 16 команд, конечно возврата к этому не будет, а жаль
Каждый думает, что он - то побойчей ... "
Каждый думает, что он - то побойчей ... "