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Стал известен состав корзин жеребьёвки финального турнира Евро-2024

вчера, 10:15

Определился состав корзин для жеребьёвки финальной части чемпионата Европы 2024 года.

Первая — Германия, Португалия, Франция, Бельгия, Испания, Англия.

Вторая — Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия.

Третья — Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.

Четвёртая — Италия, Сербия, Швейцария, победитель плей-офф А, победитель плей-офф Б, победитель плей-офф С.

Напомним, что последние три участника турнира определятся весной 2024 года по итогам плей-офф Лиги Наций.

Жеребьёвка состоится 2 декабря в Гамбурге.

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Все комментарии
nik9373
nik9373 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 21:11
Нашёл такую закономерность: среди занявших вторые места в своих группах, только у Италии и Сербии по 14 очков. Значит поэтому не тянут они на первые три корзины.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:03
Португалия всех обует!)
Храневец
Храневец
вчера в 20:37
Ждемс !
shur
shur
вчера в 18:33
...финал Франция-Англия и я буду болеть за британцев, а победитят
французы...!!!
adekvat
adekvat ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:06
Франция
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 17:34
Хорошо что нас отстранили от официальных матчей, сколько нервов сохранили россиянам
Байкал-38
Байкал-38 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 16:25
Какая ещё вторая корзина Италии?
В общем рейтинге отборочного турнира Италия находится на 18 месте, а из-за того, что Германия хозяйка и ей автоматом отдаётся первое место, то Италия откатывается в очереди на 19 место.
1 корзина Германия плюс 1-5 места Португалия, Франция , Бельгия, Испания, Англия.
2 корзина 6-11 Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия.
3 корзина 12- 17 Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.
4 корзина 18-20 Италия, Сербия, Швейцария плюс 3 команды с ЛН.

Вам для начала надо ознакомиться с регламентом жеребьёвки и вообще с регламентом Евро-2024.
Надеюсь после этого у вас не будет больше непонимания почему Италия в 4 корзине.
LOpp
LOpp ответ nik9373 (раскрыть)
вчера в 15:36
хотя бы во второй.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:19
Албания во второй корзине, выше Голландии Хорватии Швейцарии и Италии? Вы серьёзно?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:54
Германия, Австрия, Нидерланды, Италия
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:46
На Евро-2028 надо сделать 6 корзин по 10 команд, а на недостающие места пригласить команды с Ближнего Востока, СА и Катар точно согласятся.
Сейчас же на чемпионат едет каждая вторая команда, а это как то не толерантно получается.
hmazxqtmt779
hmazxqtmt779 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:41, ред.
Не, неправильный вопрос. Как Италия ВАБче там оказалась ?! ((
kazakoff
kazakoff
вчера в 12:40
Португалия, Турция, Нидерланды, Италия самая ровная и сильная группа, если будет конечно
nik9373
nik9373 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 12:12
А в какой должна быть?
протон
протон
вчера в 11:22
3 корзина не слабее 2?!!, а Италия 🇮🇹 вообще в 4)), группа "смерти" наверняка будет (если убрать на сегодня явных фаворитов:Франция, Англия и Португалия) то например Испания/Дания/Голандия/Италия или вместо Испании тут Германия и тогда у хозяев реальные проблемы или наоборот будет группа из фаворита из 1 , а дальше Албания /Чехия и кто-то из ЛН
вообще я за то чтоб вернулся формат 16 команд, конечно возврата к этому не будет, а жаль
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:22
Не зная результатов жеребьевки прям видится картина, что бельгийцам достанется легкая группа, но выступят они плохо. А итальянцы попадут в группу смерти.
112910415
112910415
вчера в 11:14
" На дистанции - четвёрка первачей.
Каждый думает, что он - то побойчей ... "
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:53
На манеже всё те же.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 10:31
Франция, Дания, Нидерланды, Италия - вот это была бы заруба
LOpp
LOpp
вчера в 10:30
как Италия оказалась в 4 корзине?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:17
Ждем жеребьевку, корзины интересные!)
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:17
Кому то шары нагреют
Гость
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