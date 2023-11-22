Стал известен состав корзин жеребьёвки финального турнира Евро-2024

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вчера, 10:15

Определился состав корзин для жеребьёвки финальной части чемпионата Европы 2024 года.

Первая — Германия, Португалия, Франция, Бельгия, Испания, Англия.

Вторая — Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия.

Третья — Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.

Четвёртая — Италия, Сербия, Швейцария, победитель плей-офф А, победитель плей-офф Б, победитель плей-офф С.

Напомним, что последние три участника турнира определятся весной 2024 года по итогам плей-офф Лиги Наций.

Жеребьёвка состоится 2 декабря в Гамбурге.