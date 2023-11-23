Стали известны все пары стыковых матчей Евро-2024

В Ньоне прошла жеребьёвка плей-офф стыковых матчей за выход на Евро-2024.
Пары 1/2 финала получились следующие:
Путь А: Польша — Эстония, Уэльс — Финляндия (победитель второй пары будет хозяином в финале).
Путь B: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина (победитель второй пары примет своего соперника в финальном поединке на своём поле).
Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан (победитель первой пары станет хозяином финального матча).
Полуфиналы пройдут 21 марта 2024 года, а финалы запланированы на 26 марта. Трое победителей финальных матчей пополнят итоговый состав участников турнира.
Ну во первых они просто взяли и лишили группу D своего пути, а лучшую команду группы могут пихать куда захотят. Сейчас они взяли и пихнули их к Польше.
По их логике Эстония в одночасье из аутсайдеров превратилась в топ сборную, минуя все ступени подъёма.
Как бы эстонцы не загордились бы, теперь они смогут свысока смотреть на все команды из пути В и С, они вошли в топы!!!
Ну во первых они просто взяли и лишили группу D своего пути, а лучшую команду группы могут пихать куда захотят. Сейчас они взяли и пихнули их к Польше.
По их логике Эстония в одночасье из аутсайдеров превратилась в топ сборную, минуя все ступени подъёма.
Как бы эстонцы не загордились бы, теперь они смогут свысока смотреть на все команды из пути В и С, они вошли в топы!!!
Исландия не выиграла группу в ЛН 22/23 по которой как раз и определялись участники стыковых матчей, а по рейтингу этого розыгрыша из не вышедших на прямую в отборе стоят ниже Норвегии, но их почему то нет в стыках, а исландцы есть.
Но есть фишка, в общем рейтинге ЛН Исландия стоит на одну строчку выше Норвегии. По этому им и досталась это место скорее всего.
Вообще если честно, то там чёрт ногу сломает, логика у них странная и запутанная.
Ну видать кому то так надо.
P.S. Кстати распределение команд по группам для жеребьёвки финального турнира происходил из рейтинга отборочного турнира.
Это наверное одно логичное решение!!!
Исландия не выиграла группу в ЛН 22/23 по которой как раз и определялись участники стыковых матчей, а по рейтингу этого розыгрыша из не вышедших на прямую в отборе стоят ниже Норвегии, но их почему то нет в стыках, а исландцы есть.
Но есть фишка, в общем рейтинге ЛН Исландия стоит на одну строчку выше Норвегии. По этому им и досталась это место скорее всего.
Вообще если честно, то там чёрт ногу сломает, логика у них странная и запутанная.
Ну видать кому то так надо.
P.S. Кстати распределение команд по группам для жеребьёвки финального турнира происходил из рейтинга отборочного турнира.
Это наверное одно логичное решение!!!