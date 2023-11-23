Стали известны все пары стыковых матчей Евро-2024

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вчера, 14:23

В Ньоне прошла жеребьёвка плей-офф стыковых матчей за выход на Евро-2024.

Пары 1/2 финала получились следующие:

Путь А: Польша — Эстония, Уэльс — Финляндия (победитель второй пары будет хозяином в финале).

Путь B: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина (победитель второй пары примет своего соперника в финальном поединке на своём поле).

Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан (победитель первой пары станет хозяином финального матча).

Полуфиналы пройдут 21 марта 2024 года, а финалы запланированы на 26 марта. Трое победителей финальных матчей пополнят итоговый состав участников турнира.