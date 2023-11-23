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Стали известны все пары стыковых матчей Евро-2024

вчера, 14:23

В Ньоне прошла жеребьёвка плей-офф стыковых матчей за выход на Евро-2024.

Пары 1/2 финала получились следующие:

Путь А: Польша — Эстония, Уэльс — Финляндия (победитель второй пары будет хозяином в финале).

Путь B: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина (победитель второй пары примет своего соперника в финальном поединке на своём поле).

Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан (победитель первой пары станет хозяином финального матча).

Полуфиналы пройдут 21 марта 2024 года, а финалы запланированы на 26 марта. Трое победителей финальных матчей пополнят итоговый состав участников турнира.

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Вчера, 15:32Вадим Багров в блоге Магический шарКомментарии6
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:43
Байкал-38
До эстонцев будет долго доходить сей факт)))
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 19:56
Ставлю на Уэльс, Украину и Люксембург
KTS16_
KTS16_
вчера в 19:39
Греция не факт
FootFun
FootFun
вчера в 19:28
Украина, Польша и Греция
Байкал-38
Байкал-38 ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 19:03
Получается, что так.
Исландии, как собственно и Украине повезло, что Шотландия и Сербия вышли напрямую, а так бы их в стыках не было бы.
По поводу команд, которые с 0 очков 100% попадали бы в стыки это: Израиль, Сербия, Шотландия, Босния, Испания, Нидерланды, Италия, Хорватия, Турция, Греция, Казахстан, Грузия, Эстония.
Эти команды заранее знали, что если провалят отбор, то у них будет ещё шанс через стыки попасть на финальный турнир.

Вот такие вот "умные люди" трудятся в УЕФА.
Для чего так сделано?
Всё банально просто, каждый турнир пропускают топ команды, а это потеря прежде всего денег, вот и придумывают всякую хрень.
Сейчас на финальный турнир по сути едет каждая вторая команда Европы, для сильной сборной надо реально постараться, что бы не пройти отбор, да и здесь если что надо выручать и для этого даже в стыках придумывают всякую муть.
Сейчас в путь А (а он считается топовым) просто взяли и закинули Эстонию, хотя на прошлом отборе в стыках у групп D был свой путь.
На Евро 2020 из этого пути на чемпионат поехала Северная Македония (дебют) победив в финале Грузию 1:0.
dеigandre
dеigandre ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:35
То есть, Исландия в лиге наций могла набрать 0 очков и все равно в стыки попасть, т.к. выше Норвегии в рейтинге?
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 18:26
Спасибо и Вам, Владимир!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:18
Спасибо...!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:14
А тут вы не правы!
Босния во первых выиграла группу В ЛН 22/23, что автоматом даёт право на стыки.
А во вторых в рейтинге Босния находится на 4 позиции выше Исландии.
Да и в остальных рейтингах тоже.

Интересно, откуда вы взяли, что Исландия выше Боснии? Что за рейтинг?
Байкал-38
Байкал-38 ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 18:07
Тут ещё одна загадка века!
Исландия не выиграла группу в ЛН 22/23 по которой как раз и определялись участники стыковых матчей, а по рейтингу этого розыгрыша из не вышедших на прямую в отборе стоят ниже Норвегии, но их почему то нет в стыках, а исландцы есть.
Но есть фишка, в общем рейтинге ЛН Исландия стоит на одну строчку выше Норвегии. По этому им и досталась это место скорее всего.
Вообще если честно, то там чёрт ногу сломает, логика у них странная и запутанная.
Ну видать кому то так надо.

P.S. Кстати распределение команд по группам для жеребьёвки финального турнира происходил из рейтинга отборочного турнира.
Это наверное одно логичное решение!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 18:01
Через ту же дверь, что и Босния стоящая в очереди за Исландией,,,!))
По спортивному принципу Пьера....))
112910415
112910415
вчера в 17:59
Польша, Украина, Греция.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:59
Из группы А хотелось бы увилеть на ЧЕ сборную Уэльса
Группа В тут Украина, без вариантов
А вот в группе С хотелось бы увидеть финальный матч между сборными Грузии и Казахстана!
dеigandre
dеigandre
вчера в 17:45
Кто-то может объяснить, каким боком Исландия попала в стыки?
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:40
Виктор. Конечно будем, Володя!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 17:37
Эстония круче!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:36
Сейчас пытался разобраться как это Эстония попала в путь А из группы D (по итогам розыгрыша ЛН 22/23) и понял, что логика и последовательность не конёк УЕФА.
Ну во первых они просто взяли и лишили группу D своего пути, а лучшую команду группы могут пихать куда захотят. Сейчас они взяли и пихнули их к Польше.
По их логике Эстония в одночасье из аутсайдеров превратилась в топ сборную, минуя все ступени подъёма.
Как бы эстонцы не загордились бы, теперь они смогут свысока смотреть на все команды из пути В и С, они вошли в топы!!!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 83zeauszwre2 (раскрыть)
вчера в 17:28
Это возможно, сборная не слабая.
83zeauszwre2
83zeauszwre2
вчера в 17:25
Вот будет прикол если Люксембург выйдет на евро
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:22
Польша, Украина(но лучше бы они проиграли) и Греция они должны пополнить состав участников немецкого евро, где выиграют Испания либо Франция
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:08
Будем тогда общаться здесь . Капрал , а имя как ...???
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:19
Нет, Володя. Одно время думал это сделать, но так и несложилось...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:45
Вы в одноклассниках зарегестрированы ...???
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 15:39
Привет, Володя!
Ну вобщем, да. Хотя на мой взгляд, мы просто больше привыкли к тому, что Польша- постоянный участник европейских форумов, поэтому без этой команды, как-то неуютно кажется. Ну а греки и вовсе в прошлом чемпионы Европы. Посмотрим, возможно будет интересно...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:34
Добрый вечер. Ну и если быть более обьективными , то и Польше не подарок
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 15:31, ред.
Да, да, да! Особенно с итальянцами!
Capral
Capral
вчера в 15:17, ред.
Из всех команд в стыках- самая сильная Украина. Недавняя её достойнейшая игра против Италии тому подтверждение. Остальные пары и команды, конечно не украсят ЧЕ -это не европейский уровень. Но посмотреть можно, а вдруг, случится что-нибудь интересное...

Прикольно будет- если Украина снова с Греками встретится!
lotsman
lotsman
вчера в 14:47
Путь А - Польша - Уэльс
Путь В - Исландия - Украина
Путь С - Люксембург - Греция
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 14:44
Прекрасно..
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:24
Украине повезло
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