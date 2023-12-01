Всё, что нужно знать о жеребьёвке Евро-2024. Англия может сыграть с Нидерландами и Италией

1701456543

сегодня, 21:49

В субботу в Гамбурге соберут квартеты с сюрпризами.

На жеребьевке будет три участника без имени

В Эльбской филармонии вечером 2 декабря пройдет главная жеребьевка будущего чемпионата Европы. Хозяева турнира немцы автоматически попали в финальную стадию, а ещё двадцать команд прошли стандартный отбор. Осталось определить троих участников, но их имена узнаем лишь в марте. Двенадцать сборных, в том числе команды Кварацхелии и Зайнутдинова, сыграют в финалах четырех, три победителя окажутся на Евро. Как заведено, будет 24 участника. По два победителя каждого квартета выходят в плей-офф, а еще четырех выберут из общей таблице среди команд, занявших третьи строчки.

Португалия выиграла Евро-2016, оказавшись третьей в своей группе после Венгрии и Исландии. Не стоит недооценивать андердогов, ведь на Евро не раз побеждали сборные, на которые мало кто ставил. Так было с Данией в 1992 году, так было с Грецией в 2004-м. Даже Италию не называли главным фаворитом, поскольку были Франция, Англия и крепкие команды с успехами на ЧМ -2018. Сейчас будет три участника жеребьевки без имени – победители путей Лиги Наций. Все они в четвертой корзине, что неудобно, ведь растет вероятность получить более сильных соперников из главных шестерок.

Чемпионы Европы очутились в четвертой корзине

Италия могла оказаться на третьей строчке в таблице группы, где победила Англия, если бы судья назначил пенальти за фол против Мудрика в матче против Украины. Многие бывшие арбитры, в том числе итальянские, заявили, что рефери допустил ошибку. Италия пробралась на Евро-2024, но будет в четвертой корзине. Сборные раскиданы в соответствии с результатами отбора, команда Спаллетти в общем рейтинге ниже Словакии и Чехии. Это значит попадание в четвертую корзину, где ждут ещё троих участников.

Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, три победителя стыковых матчей.

Сильная корзина, ведь сербы и швейцарцы – сборные рослых футболистов с международным опытом и контрактами в топ-5. Также через Лигу Наций на Евро могут попасть грузины, украинцы и валлийцы, или казахи, боснийцы и поляки. Много крепких команд получал свой шанс в марте. А пока фиксируем, что никто не хочет вытащить из четвертой корзины Италию, ведь это повысит шансы собрать «группу смерти». А вот в третьей корзине берут не именами, а возможностями.

Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.

Голландцы и хорваты вылетали от Аргентины на чемпионате мира, но это сильные команды. Словенцы и словаки слабее, но чехи на Евро-2020 показали, что можно забраться далеко, если набрать форму на кратковременном летнем турнире. Никто не хочет из этой шестерки получить голландцев и хорватов, но вспомните также об удачном выступлении шотландцев в отборе в группе с Холандом, Кварацхелией и Педри. Команда МакТоминэя в полном порядке.

Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия.

Кто видел венгров, турков и албанцев в деле, тот не сомневается в их уровне. Австрийцы тоже в полном порядке, что показали в товарищеской игре против сборной Германии, которой нанесли очередное поражение. Турция поработала над ошибками в отборе, сейчас это симпатичная и дерзкая команда. Датчане не в такой хорошей форме, как на Евро-2020, но у них есть молодые таланты и опытные ветераны. Не стоит недооценивать сборную крошечной европейской страны, они умеют играть в футбол. И не боятся фаворитов, которые прячутся в первой корзине.

Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия.

Здесь пять фаворитов и сборная Германии. А если без шуток о выступлениях немцев в этом году, то можно смело занести каждого в списке в число явных претендентов на кубок. Отдельно ставим Францию и Англию, у Мбаппе и Кейна много козырей. Но прекрасно понимаем, что у португальцев также роскошный состав. Бельгийцы под руководством Тедеско знают, что это лебединая песня поколения Де Брюйне и Лукаку. А испанцы соединяют на поле опытных мастеров и талантливую молодежь, что делает их такими же опасными, как немцы, если Нагельсманн настроит свой новый окрест к лету.

В тестовой жеребьевке получили «группы смерти»

Симулятор оказался безжалостным к сборной Румынии, эту команду отправили к Англии, Нидерландам и Италии. Немцы получили сложных соперников – чехов, сербов и датчан. Франция в тестовом варианте досталась победителю стыковой сетки с Грузией, Казахстаном, Люксембургом и Грецией. Хорваты, венгры и португальцы очутились в ещё одной потенциальной «группе смерти», если к ним добавят перспективную сборную Украины под руководством Сергея Реброва, ведь его подопечные хорошо играют в этом сезоне в элитных чемпионатах.

Даже четверка с участием Турции, Бельгии и Швейцарии, раз последняя команда в списке – упрямая Словакия, может подарить неожиданности. Да и квартет шотландцев, австрийцев и испанцев не стоит недооценивать. Особенно если к ним присоединится команда Уэльса. Хотя у неоднозначных поляков тоже есть веские аргументы, не только козырь в лице Левандовски. В десяти немецких городах следующим летом сыграют 24 сильные команды. Слабых не будет, ведь растет уровень даже скромных по составу сборных. Теория вероятностей подсказывает, что некоторым фаворитом сразу достанутся сложные соперники.

Ждём жребия с нетерпением, создаст прекрасные вывески для главного футбольного турнира 2024-го года. Не забывайте, что «Золотой мяч» вручат после завершения Евро, результаты кубка прямо повлияют на выбор имени победителя. У старины Роналду хорошая команда, но очевидно, что Беллингем, Мбаппе и Кейн могут получить преимущество благодаря Евро, где не будет Холанда.