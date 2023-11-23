Ждём исторический финал Грузии и Казахстана. Известен 21 участник Евро, осталось три путёвки

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вчера, 15:32

Провели жеребьёвку стыков Лиги Наций.

Двенадцать команд разыграют три путёвки

Многие сборные дивизиона А попали напрямую на Евро-2024 через обычный отбор. Двадцать команд прошли групповой этап, ещё одно место отведено для команды Нагельсманна, хозяев турнира. Двенадцать сборных имели высокий рейтинг в дивизионах Лиги Наций, поэтому оказались в решающих матчах последнего раунда отбора, который проведут в конце марта. Накануне узнали состав участников последней четверки, там команды из третьего дивизиона, оставалось определить хозяев финала. Оказалось, что это победитель пары Грузии и Люксембурга. А состав полуфиналов выглядит следующим образом:

Грузия – Люксембург

Греция – Казахстан

Кварацхелия и Зайнутдинов могут проиграть сборным Мартинса из «Спартака» и Цимикаса из «Ливерпуля». Но в России много поклонников команд Хвичи и Бахтиёра. Казахам не хватило опыта после удачного старта. А грузины попали в компанию со слишком серьезными соперниками, чтобы сразу пройти на Евро. Но Лига Наций оставляет шанс. Жаль лишь, что в этом случае в финальную часть не попадут все классные футболисты и команды. Греки не раз играли на крупных турнирах, хотя состав не такой звездный, как раньше. У Грузии есть азарт, хороший вратарь и симпатичная атака с взрывным Кварацхелией. Казахи упрямые и волевые, а Люксембург прошел большой путь. Их итоговый успех не станет сенсацией, крошечная страна влюбилась в футбол. И это самая слабая из четверок.

Также жеребьевку проводили, чтобы понять, какая именно сборная отправится играть против сильного Уэльса из дивизиона А, а две команды получали более скромных соперников – израильтян и боснийцев. И снова говорим об исторических задачах для многих участников. Если Польша избалована участиями в крупных турнирах для сборных, то Эстония из четвертого дивизиона получает исторический шанс пройти дальше. Хотя понятно, что Левандовски, скорее всего, выиграет дома у балтийцев в конце марта и окажется в финале, который поляки проведут на выезде в Уэльсе или Финляндии. Валлийцам достался бывший соперник россиян на Евро-2020. Кто в этой четверке фаворит? Пожалуй, команда Уэльса, поскольку польская сборная пока не нашла свою игру и правильного тренера, хотя она в этой четверке самая звездная с большим отрывом.

Польша – Эстония

Уэльс – Финляндия

Третья путевка может достаться команде, которая не играла на крупных турнирах для сборных, ведь у Израиля нет участий на ЧМ или Евро. Боснийцы ездили на чемпионат мира в Бразилию, но на Евро знаменитые Джеко и Пьянич пока не выступали. Это их лебединая песня, потому что Эдину 37 лет, а Миралему 33. Но раз Лига Наций позволяет предпринять отчаянную попытку обыграть Украину и победителя пары Израиля и Исландии, то почему бы этим не воспользоваться? Путь «В» по качеству команд не уступает Пути «А». Фаворита здесь нет, но если говорим о футболистах, то украинцы располагают самым перспективным составом. Победитель их пары будет хозяином финала.

Израиль – Исландия

Босния и Герцеговина – Украина

Расширение Евро пошло на пользу турниру

Португальцы с проблемами вышли из группы с Венгрией и Исландией на Евро-2016, а затем с трудом прошли по пенальти Польшу в плей-офф. Уэльс вышел в полуфинал того турнира, заняв первое место в группе с Англией, а в плей-офф валлийцы обыграли Бельгию. Исландия добралась до четвертьфинала, шикарный результат. Рассказы о «слабых» румынах и албанцах оставьте тем, кто не смотрит футбол. На Евро-2020 не разочаровали даже финны и словаки, не говоря о чехах, которые дрались с датчанами за выход в полуфинал.

Так что хватит жаловаться на расширение финальной части Евро, поскольку в Германии снова может удивить одна из недооцененных сборных. Давно понятно, что в Старом Свете достаточно приличных команд, 24 путевки в самый раз. Конечно, глава ФИФА Инфантино навредил здоровью футболистов, когда продал шейхам чемпионат мира зимой, но в обычном отборе получили бы много классных матчей. На Евро-2024 таких поединков тоже будет много. Лишь Франция и Англия заметно выделяются благодаря опыту финалов и уровню, но круг фаворитов привычно шире.

Состав корзин допускает «группы смерти»

В УЕФА опубликовали состав корзин будущей жеребьевки, которую проведут второго декабря. Для этого не нужно знать имена победителей отбора через Лигу Наций – три сборные получат места в четвертой корзине. Несправедливо, так как у всех участников разный рейтинг ФИФА , успехи на длинной дистанции не учитываются. Но в футболе давно привыкли к отсутствию порядка, поэтому работаем с тем, что подсунул Чеферин. В первой корзине собрались фавориты – немцы, португальцы, французы, испанцы, бельгийцы и англичане. Но состав других «котелков» тоже отличный.

Италия оказалась в четвертой корзине, поэтому легко составить «группу смерти». Франция, Дания, Нидерланды и Италия создадут невероятную четверку. Англия, Турция, Хорватия и Сербия могут подарить немало сложных матчей. Не стоит недооценивать команды Венгрии и Австрии. Также получили опыт шотландцы. И всегда могут показать характер чехи, если не попадут в группу с двумя явными фаворитами, вроде Франции и Италии. Через полторы недели будут результаты жеребьевки Евро, хотя финальный облик группы получат в конце марта.

Будут ли на Евро новички, кроме Сербии, которая впервые вышла в финальную часть как отдельная страна? Грузины, казахи, эстонцы, боснийцы, израильтяне и люксембуржцы могут оказаться дебютантами. На кону три путевки, девять сборных завершат борьбу.