Тюкавин: «Есть желание уехать в Европу, но нужно чего-то добиться здесь»

Нападающий , который продлил контракт с «Динамо», высказался о возможном продолжении карьеры в Европе.

Есть такое желание, но нужно сначала чего-то добиться здесь, чтобы потом уже попробовать свои силы в Европе.

Готов ли повторить путь Арсена Захаряна, который уехал не в топ-клуб? Я и сейчас играю в топ-клубе. Ну и если «Реал Сосьедад» еще не топ, то значит им станет после приезда Захи.