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Тюкавин: «Есть желание уехать в Европу, но нужно чего-то добиться здесь»

сегодня, 08:35

Нападающий Константин Тюкавин, который продлил контракт с «Динамо», высказался о возможном продолжении карьеры в Европе.

Есть такое желание, но нужно сначала чего-то добиться здесь, чтобы потом уже попробовать свои силы в Европе.

Готов ли повторить путь Арсена Захаряна, который уехал не в топ-клуб? Я и сейчас играю в топ-клубе. Ну и если «Реал Сосьедад» еще не топ, то значит им станет после приезда Захи.

Сколько голов хотел бы забить за этот сезон? Много, минимум 15 голов, есть такая задача. А в будущем есть цель стать лучшим бомбардиром в РПЛ.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:59, ред.
Согласен в Вами...абсолютно не нужен...
Я и не думаю что был прям большой интерес...так...любопытство...
Во времена "почти безлимитья" игроков такого неплохого уровня можно из ЮА паромами приводить...по 16 человек в неделю....

На счёт сравнения с Сергеевым...тоже соглашусь..с небольшой оговоркой...Иван острее,результативней и полезней...в завершении атак....

Сергеев (2023 год) - 1712 минут 15 голов
Тюкавин (2023 год) - 2458 минут 12 голов
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:56
Костик может еще сезон другой поиграть в РПЛ, благо возраст позволяет, но потом, нужно уезжать! Играя в условном топ клубе России еще не гарантия того, что топ клубы из Европы придут за тобой! Нужно для начала переходить в клубы второго эшелона, там показать себя, а вот от туда уже переходить в топы!!! Посмотрите на молодых украинских игроков, многие из них уезжают в бельгийские клубы, в клубы Испанской Сегунды и т.д.... играют там за гроши, но при этом получают европейское мышление игры, повышают свой уровень, а далее играют в клубах АПЛ, СерииА и ЛаЛиги!!! Да, не все играют в топ клубах, но они на слуху и на виду, дальше все зависет от них!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:27
А зачем он нужен в Питере? Игрок уровня Сергеева, не выше. При наличии выхода на бразильский рынок, Тюкавин совершенно лишний
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:24
Он прошелся по РС, дескать не топ, в вот Динамо - топ. А реально Реал Сосьедад супер топ по сравнению с Динамо.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:52
"...Я и сейчас играю в топ-клубе..."
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Беда наших футболистов в том, что они ставят в один ряд топ-клубы России с топ-клубами Европы. А это, как говорят в известном городе, ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ.
ОПС
ОПС
сегодня в 09:40
А вот это правильное решение и может только приветствоваться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:35
Европа ждёт тебя...
Санкт Петербург.
Расположен в европеской части Российской Федерации, на северо-западе, в пределах Приневской низменности.

А думать о топ-5 конечно можно...
Но ...
lotsman
lotsman
сегодня в 09:19
Желание то есть, поэтому и тянул с контрактом, всё ждал предложений, но вот возможностей уехать нет. Никто не приглашает, хотя агент уверял, что звонят каждые два дня.)
Гость
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