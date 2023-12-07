Пирло был близок к переходу в «Реал»

Экс-игрок сборной Италии мог перейти в «Реал» в 2006 году. Бывший футболист дал комментарий по теме:

После кальчополи (скандал в итальянском футболе, в результате которого топ-клубы понесли различные наказания — прим.) мы только что выиграли чемпионат мира и не знали, что будет дальше с итальянским футболом. Я уже подписал соглашение с «Реалом», но затем «Милан» остался в Серии А и Лиге чемпионов, и я перешел в состав «россонери».

Во время Кубка Гампера Гвардиола позвал меня в свой кабинет, потому что хотел, чтобы я перешел в «Барселону». В то же время изучалась возможность трансфера Ибрагимовича в «Милан». В итоге Ибра пришел, я остался в «Милане».