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Пирло был близок к переходу в «Реал»

сегодня, 08:59

Экс-игрок сборной Италии Андреа Пирло мог перейти в «Реал» в 2006 году. Бывший футболист дал комментарий по теме:

После кальчополи (скандал в итальянском футболе, в результате которого топ-клубы понесли различные наказания — прим.) мы только что выиграли чемпионат мира и не знали, что будет дальше с итальянским футболом. Я уже подписал соглашение с «Реалом», но затем «Милан» остался в Серии А и Лиге чемпионов, и я перешел в состав «россонери».

Во время Кубка Гампера Гвардиола позвал меня в свой кабинет, потому что хотел, чтобы я перешел в «Барселону». В то же время изучалась возможность трансфера Ибрагимовича в «Милан». В итоге Ибра пришел, я остался в «Милане».

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Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:09
Пирло твое время ушло что старое вспоминать
112910415
112910415
сегодня в 09:55
такие они, развилки судьбы
ДСА
ДСА
сегодня в 09:32
Но ведь не прогадал глядя на карьеру.
Гость
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