Криштиану Роналду назван лучшим футболистом за всю историю «Реала»

1701326433

сегодня, 09:40

Портал FourFourTwo назвал нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии лучшим футболистом за всю историю «Реала». 38-летний португалец выступал за «сливочных» с 2009 года до 2018 года. На его счету 438 матчей, 450 голов и 131 голевая передача.

Первая десятка лучших игроков за всю историю «Реала» по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду.

2. .

3. .

4. .

5. .

6. Пако Хенто.

7. .

8. .

9. .

10. .

Ранее портал FourFourTwo опубликовал список лучших футболистов за всю историю «Барселоны».