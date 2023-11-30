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Криштиану Роналду назван лучшим футболистом за всю историю «Реала»

сегодня, 09:40

Портал FourFourTwo назвал нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду лучшим футболистом за всю историю «Реала». 38-летний португалец выступал за «сливочных» с 2009 года до 2018 года. На его счету 438 матчей, 450 голов и 131 голевая передача.

Первая десятка лучших игроков за всю историю «Реала» по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду.

2. Альфредо Ди Стефано.

3. Зинедин Зидан.

4. Серхио Рамос.

5. Икер Касильяс.

6. Пако Хенто.

7. Рауль.

8. Сантьяго Бернабеу.

9. Ференц Пушкаш.

10. Луиш Фигу.

Ранее портал FourFourTwo опубликовал список лучших футболистов за всю историю «Барселоны».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 11:05
Абсолютно заслуженно!! Рон лучший.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 11:02
Статистика у Криштиану, безусловно, феноменальная. Но португалец всё же наёмник, он менял клубы, не клялся в вечной любви. Более того у него с поклонниками королевского клуба довольно-таки неприятные отношения были. Оставил весомый след в истории Реала, легенда клуба, но...

Какое одно из самых ценных качеств в человеке? Верность! Из данного списка многие помогали королевскому клубу в приобретении трофеев, улучшении статистики и прочем, включая красивую игру для зрителя. Но сочетание всего этого, в совокупности с преданностью клубу, есть не у всех. Сантьяго Бернабеу - вот кто достоин этого звания.
Agamaga_
Agamaga_
сегодня в 10:59
Игрок, который не входит даже в топ - 30 лучших игроков ЧМ, как может быть лучшим за всю историю Реала? Бред!
Зидан, Ди Стефано, Рамос, Кас, Рауль.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 10:38
Ди Стефано должен быть первым..
112910415
112910415
сегодня в 10:03
согласимся и тут
65km9raucmtk
65km9raucmtk
сегодня в 09:53
Здесь только надо соглашаться
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:45
Ой пляяя....
shur
shur
сегодня в 09:43
... Зидан...!!!
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