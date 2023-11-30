Криштиану Роналду назван лучшим футболистом за всю историю «Реала»

Портал FourFourTwo назвал нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду лучшим футболистом за всю историю «Реала». 38-летний португалец выступал за «сливочных» с 2009 года до 2018 года. На его счету 438 матчей, 450 голов и 131 голевая передача.
Первая десятка лучших игроков за всю историю «Реала» по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду.
3. Зинедин Зидан.
4. Серхио Рамос.
5. Икер Касильяс.
6. Пако Хенто.
7. Рауль.
9. Ференц Пушкаш.
10. Луиш Фигу.
Ранее портал FourFourTwo опубликовал список лучших футболистов за всю историю «Барселоны».
Какое одно из самых ценных качеств в человеке? Верность! Из данного списка многие помогали королевскому клубу в приобретении трофеев, улучшении статистики и прочем, включая красивую игру для зрителя. Но сочетание всего этого, в совокупности с преданностью клубу, есть не у всех. Сантьяго Бернабеу - вот кто достоин этого звания.
Какое одно из самых ценных качеств в человеке? Верность! Из данного списка многие помогали королевскому клубу в приобретении трофеев, улучшении статистики и прочем, включая красивую игру для зрителя. Но сочетание всего этого, в совокупности с преданностью клубу, есть не у всех. Сантьяго Бернабеу - вот кто достоин этого звания.