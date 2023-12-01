Тихий рассказал, из-за чего у них с Гогниевым произошёл конфликт.

Защитник «Пари НН» рассказал о конфликте с российским специалистом во времена выступления за «Химки».

Всё начиналось нормально, но очень быстро стало очевидно, что то, что он от нас требует, невозможно осуществить. Весёлые стандарты, вратарь-гоняла, как будто суператакующая игра. Всё это может быть интересно, но в тот момент это было нереально воплотить в жизнь.

Необходимо всегда исходить из реальности, особенно когда команда занимает последнее место в турнирной таблице и ей крайне нужны очки. Импровизация, которую от нас хотел Гогниев, была для клуба самоубийством. Его подход был странным, и результаты говорят сами за себя.

Я полжизни двигался к Премьер-Лиге, и я чётко осознаю: то, что работает в Первой лиге, не всегда будет эффективным в РПЛ . Здесь за малейшую ошибку сразу же наказывают. По-видимому, Гогниев не был готов к Премьер-Лиге. Пытаться строить новую философию среди сезона и формировать по сути новую команду в зимнее трансферное окно было подобно смертельному приговору. Любой здравомыслящий человек понимал: это обернётся вылетом. Но, по-видимому, в руководстве «Химок» думали иначе. Фактически, они сами отправили команду в Первую лигу.

Гогниев меня спросил: «До меня доходят слухи, что ты не веришь в нашу концепцию. Это правда?» Ну и я сказал прямо: «Если мы будем продолжать в том же духе, нас ждёт Первая лига, такой стиль игры нам не подходит. То, что вы предлагаете, — это самоубийство». Я просто сказал правду, как я её видел. Именно за это меня и отстранили.