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Тихий рассказал, из-за чего у них с Гогниевым произошёл конфликт

сегодня, 10:44

Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал о конфликте с российским специалистом Спартаком Гогниевым во времена выступления за «Химки».

Всё начиналось нормально, но очень быстро стало очевидно, что то, что он от нас требует, невозможно осуществить. Весёлые стандарты, вратарь-гоняла, как будто суператакующая игра. Всё это может быть интересно, но в тот момент это было нереально воплотить в жизнь.

Необходимо всегда исходить из реальности, особенно когда команда занимает последнее место в турнирной таблице и ей крайне нужны очки. Импровизация, которую от нас хотел Гогниев, была для клуба самоубийством. Его подход был странным, и результаты говорят сами за себя.

Я полжизни двигался к Премьер-Лиге, и я чётко осознаю: то, что работает в Первой лиге, не всегда будет эффективным в РПЛ. Здесь за малейшую ошибку сразу же наказывают. По-видимому, Гогниев не был готов к Премьер-Лиге. Пытаться строить новую философию среди сезона и формировать по сути новую команду в зимнее трансферное окно было подобно смертельному приговору. Любой здравомыслящий человек понимал: это обернётся вылетом. Но, по-видимому, в руководстве «Химок» думали иначе. Фактически, они сами отправили команду в Первую лигу.

Гогниев меня спросил: «До меня доходят слухи, что ты не веришь в нашу концепцию. Это правда?» Ну и я сказал прямо: «Если мы будем продолжать в том же духе, нас ждёт Первая лига, такой стиль игры нам не подходит. То, что вы предлагаете, — это самоубийство». Я просто сказал правду, как я её видел. Именно за это меня и отстранили.

Тихий выступал за «Химки» с февраля 2019 года до марта 2023 года. Сейчас 31-летний россиянин имеет контракт с «Пари НН» до лета 2025 года. В текущем сезоне на его счету 9 матчей и жёлтая карточка. Спартак Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022 года до апреля 2023 года. С того момента специалист находится без работы.

По итогам прошлого сезона РПЛ «Химки» выбыли в Первую лигу.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:38
Время расставила всех по местам. Не буду говорить, кто прав, кто виноват. Время. Он и свидетель. Он и судья.
Цените и берегите его.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:24
Тихий рассказал, из-за чего у них с Гогниевым произошёл конфликт.
У каждого конечно может быть своё мнение по поводу работы тренерского штаба и каждый видит ту или иную ситуацию со своей точки зрения. То что у клуба Химки были огромные внутренние проблемы ещё за долго до прихода на пост главного тренера Гогниева, который сменил на этом посту Писарева . У которого кстати тоже ничего не получилось. И это говорит только об одном, что эта ситуация не есть выбор того или иного выбора тренерского штаба . Проблемы клуба были куда шире и глобальнее . И это прекрасно видел и Гогниев, который со своей стороны хотел что-то хоть изменить. Полная анархия и дедовщина царившаяся внутри команды была видна не вооружённым взглядом . И такие как Глушаков и Тихий ,как раз именно и были во главе этого движения , которые с самого начала работы Гогниева, были против его революционных действий. Потому что прекрасно понимали , что в философию той игры которую хочет видеть у себя в команде Гогниев, они бы просто не вписались . И чистка всё равно произошла , с которой кстати был согласен и дал на это добро, сам Садыгов . Но времени для воплощения своей конценпции Гогниеву уже не дали . За пол года которые были предоставленны Гогниеву , даже такой мэтр тренерского цеха как Анчелотти не смог бы что-то изменить в такой ситуации как это было в Химках . А Тихий как человек наёмный , должен был исполнять все требования тренерского штаба, а не вставлять палки в колёса и не рассуждать о правильности или не правильности действий тренерского штаба. Каждый должен выполнять свою работу за которую ему платят деньги 💰. Ну вот как-то так если в кратце. Это моё субъективное мнение.
Всем Добра !
112910415
112910415
сегодня в 11:07
Химкам фантазийная игра не могла тогда подойти
6ut5u6y4vgj7
6ut5u6y4vgj7
сегодня в 10:52
Всё правильно Тихий сказал пучеглазому хороводнику
Гость
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