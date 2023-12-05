Чемпион мира-2022 Альмада: «МЛС очень изменилась с приходом Месси»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Тьяго Альмада рассказал о том, что МЛС изменилась после перехода летом в «Интер Майами» нападающего Лионеля Месси.
МЛС очень изменилась с приходом Месси. Его футбол значительно улучшился. Теперь можно увидеть гораздо больше. Обоюдоострый футбол, много голов. Иногда с нами случалось, что мы начинали выигрывать и не успевали ничего, в итоге мы проигрывали.
Когда пришёл Лео, он знал про МЛС больше, чем я. Мы разговаривали с ним. Он приехал, и они начали выигрывать каждую игру.