Чемпион мира-2022 Альмада: «МЛС очень изменилась с приходом Месси»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» рассказал о том, что МЛС изменилась после перехода летом в «Интер Майами» нападающего .

МЛС очень изменилась с приходом Месси. Его футбол значительно улучшился. Теперь можно увидеть гораздо больше. Обоюдоострый футбол, много голов. Иногда с нами случалось, что мы начинали выигрывать и не успевали ничего, в итоге мы проигрывали.