Луис Суарес высказался о своём будущем

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вчера, 14:19

Уругвайский нападающий высказался на тему своего будущего.

Я чувствую боль, моё тело говорит за меня. Я хочу расслабиться, а затем принять решение после долгой карьеры. Мне нужно отдохнуть, насладиться семьей... а дальше судьба распорядится, где я окажусь в будущем.

В текущем сезоне, выступая за «Гремио», Суарес сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 24 мяча, отдал 17 голевых передач и получил 11 жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что 36-летний форвард может воссоединиться с Лионелем Месси.