Луис Суарес высказался о своём будущем

Уругвайский нападающий Луис Суарес высказался на тему своего будущего.
Я чувствую боль, моё тело говорит за меня. Я хочу расслабиться, а затем принять решение после долгой карьеры.
Мне нужно отдохнуть, насладиться семьей... а дальше судьба распорядится, где я окажусь в будущем.
В текущем сезоне, выступая за «Гремио», Суарес сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 24 мяча, отдал 17 голевых передач и получил 11 жёлтых карточек.
Ранее сообщалось, что 36-летний форвард может воссоединиться с Лионелем Месси.
Так что может ещё и попылит годик-два вместе с другом Месси.
Но это конечно, как здоровье позволит...
Так что может ещё и попылит годик-два вместе с другом Месси.
Но это конечно, как здоровье позволит...
Ховайся, братва, стопудово кого-нибудь цапнет!
Ховайся, братва, стопудово кого-нибудь цапнет!