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Дефо вспомнил, как вёл себя Бэйл перед переходом в «Реал»

сегодня, 10:17

Экс-футболист «Тоттенхэма» Джермейн Дефо рассказал о поведении своего бывшего одноклубника Гарета Бэйла незадолго до перехода в «Реал».

Мы отправились в Гонконг. После тренировки у нас был обед. В этот момент он начал дуться, потому что, наверное, подумал: «Я в Гонконге, но хочу в Мадрид».

Он сидит вот так и дуется, как маленький ребенок. Я говорю: «Газ, что с тобой? Ты не собираешься есть? Лишь из-за того, что ты едешь в Мадрид, ты не собираешься есть?»

«Газ, да ладно тебе. Если этого не произойдет, все будет нормально. Просто оставайся здесь, все в порядке, это всего лишь Мадрид». В тот момент он, наверное, думал: «Ну да, это уже почти произошло». Но не было никаких гарантий, что это случится. Он должен был приехать на предсезонку. Если ты не едешь в Мадрид, ты должен ее пройти, ведь ты игрок «Тоттенхэма».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:22
рассказ пустой и глуповатый ...мягко говоря
рассказать-то было нечего !
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:51
Просто в Гонконге видать не было поля для гольфа...
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 10:34
Какаято хрень,воспоминания пьяного или обдолбаного чела!
Гость
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