Дефо вспомнил, как вёл себя Бэйл перед переходом в «Реал»

Экс-футболист «Тоттенхэма» рассказал о поведении своего бывшего одноклубника незадолго до перехода в «Реал».

Мы отправились в Гонконг. После тренировки у нас был обед. В этот момент он начал дуться, потому что, наверное, подумал: «Я в Гонконге, но хочу в Мадрид».

Он сидит вот так и дуется, как маленький ребенок. Я говорю: «Газ, что с тобой? Ты не собираешься есть? Лишь из-за того, что ты едешь в Мадрид, ты не собираешься есть?»

«Газ, да ладно тебе. Если этого не произойдет, все будет нормально. Просто оставайся здесь, все в порядке, это всего лишь Мадрид». В тот момент он, наверное, думал: «Ну да, это уже почти произошло». Но не было никаких гарантий, что это случится. Он должен был приехать на предсезонку. Если ты не едешь в Мадрид, ты должен ее пройти, ведь ты игрок «Тоттенхэма».