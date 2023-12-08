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ПСЖ объявил о стратегическом партнёрстве с американской компанией

сегодня, 11:32

Qatar Sports Investments (QSI) и Arctos Partners (Arctos) объявили о заключении стратегического партнёрства и инвестиционного соглашения, согласно которому Arctos приобретёт миноритарный пакет акций «Пари Сен-Жермен». Вложения американской компании будут направлены на развитие деятельности ПСЖ и поддержку стратегических инициатив клуба в сфере недвижимости, в том числе связанных со стадионом и будущими этапами развития тренировочного центра ПСЖ за пределами Парижа.

Arctos также будет предоставлять услуги, экспертизу и стратегическую информацию, чтобы помочь клубу реализовать свои амбиции. В том числе продолжение международной экспансии клуба на новые рынки, включая Северную Америку, привлечение новых болельщиков во всех географических регионах и совместная работа по поиску возможностей для инвестиций в спорт по всему миру.

На сегодняшний день американская компания инвестирует в более чем 20 профессиональных спортивных организаций в MLB, NBA, MLS, NHL, Формуле-1 и европейском футболе.

Как неконтролирующий владелец, Arctos не будет влиять на спортивные дела на поле. QSI продолжит контролировать все решения, принимаемые в ПСЖ.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:22
Непонятно кто из кого сделал дойную корову.
Гость
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