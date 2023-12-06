Лигу чемпионов могут продать и проводить в Саудовской Аравии. Футбол ждёт война с шейхами

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вчера, 13:13

Наследный принц скупает мировой спорт.

Допускают продажу Лиги чемпионов

Людей из УЕФА и ФИФА интересуют три вещи. Первая – деньги, вторая – деньги и третья тоже деньги. Все их решения продиктованы желанием заработать. Причем никто не публикует данные о зарплатах менеджеров из этих организаций. Оклады футболистов и тренеров все знают. Зарплата Инфантино за прошлый год – 3.6 млн евро. Но сколько денег получили фирмы, связанные с ним и его близкими людьми? Сколько платят другим чиновникам ФИФА и УЕФА ? Чеферин тоже не просто так завел дружбу с катарцами и пытается задобрить шейхов из Саудовской Аравии.

Тестировали на европейской публике глупую идею отдать путевки в Лигу чемпионов клубам Малкома и Роналду. Теперь аналитики из датского инвестиционного банка с портфелем на 12 миллиардов предполагают, что принц Салман придет за Лигой чемпионов. Инфантино отдаст шейху один из Клубных ЧМ в новом формате с 32 командами. Уже на этом этапе взбунтовались представители профсоюза футболистов. Летом вместо отдыха и сборов придется развлекать публику в США , Китае и Саудовской Аравии, играя на официальном турнире. Клубы Ла Лиги тоже недовольны.

А вот в АПЛ помалкивают, ведь у многих контракты с арабскими компаниями, не только у «Ньюкасла» и «Манчестер Сити». Если создать для шейха иллюзию, что имеет право диктовать условия всему европейскому футболу, то всё завершится продажей бренда Лиги чемпионов. Чеферин понимает, что нужно держать при себе дойную корову. Но если вкачают миллиарды арабских денег, то фактически получится Суперлига. Могут расширить турнир до 48 команд, что звучит как бред, и потребовать проводить значительную часть матчей этого кубка в Саудовской Аравии.

Или просто отдадут 4 путевки представителям лиги с Роналду. Европейцам придется налетаться за сезон, даже если на аравийских землях будут играть исключительно домашние матчи тамошних клубов. Искусственный дефицит на рынке нефти поможет шейхам заработать. И они знают, куда потратят деньги, вложения в спорт начались не вчера. Понятно, что будет война фанатов из Европы против арабских миллиардов. В Англии, Испании и Германии найдутся противники продажи бренда ЛЧ . Но раскол и хаос всегда в пользу плохих парней.

Если отдельные страны начнут выходить из УЕФА в случае продажи Чеферином бренда ЛЧ шейхам, то будет бардак. Создадут параллельные суперлиги. Шейхи могут уничтожить футбол своими планами с разрешения недальновидных и жадных чиновников.

Шейхи занимаются «спортвошингом»

Отмывание репутации с помощью спорта – тактика, которую использовали ещё фашисты и нацисты. Жива до сих пор, поскольку работает. В 2034 году в Саудовской Аравии пройдет ЧМ по футболу. Лето там жаркое и сухое, двадцать девять градусов по шкале Цельсия считается низкой температурой. В пустыне воздух нагревается до 45. Построят за одиннадцать лет современные стадионы, но ЧМ далеко не первое крупное спортивное соревнование, которое наследный принц Салман планирует купить.

Хотя все действия под оберткой работы над туристической привлекательностью страны, на деле курорты Саудовской Аравии привлекают сами по себе, не нужно было приглашать Роналду и других звезд футбола. Но когда шейхи сидят на подушках из нефтяных миллиардов, то хочется влиять на мир, сидеть за столом с большими парнями. А как это сделать? Никто им не позволит массово скупать большие иностранные компании, как делали двадцать лет назад китайцы – этот этап прошли, относятся к подобному с опаской.

Но акции и небольшие доли, которые дают право голоса в советах директоров, у принца Салмана уже есть. Также непонятно, кто обеспечил миллиардеру Маску покупку социальной сети, которую сейчас называют «Х». Это самая важная политическая помойка мира. Если покупка за 43 миллиарда долларов гарантирована, в том числе, деньгами шейхов из Саудовской Аравии, то скоро боты начнут писать на всех языках мира, что Лигу чемпионов надо играть в Эр-Рияде, рае на футбольной земле.

На данном этапе, пока Салман не стал старым монархом, которому хочется утащить с собой мир в могилу – принцу Мухаммеду всего 38 лет, миллиардер использует «мягкую силу». Спорт технологи наследника престола выбрали по двум причинам. Во-первых, соревнования легко не только купить, но и привезти в Саудовскую Аравию. Там 70 % населения моложе 35 лет, богатые мужчины и женщины интересуются развлечениями. Королю страны, папе Мухаммеда, уже 88 лет, а решения принимает принц.

У саудовцев нет стратегического плана

Капитализм далеко не совершенен, но работает, потому что может пережить жесткий кризис. Плановость не работает, поскольку всегда нацелена на саморазрушение. Но зачем шейху задабривать других, если это не бизнес, а политика? Чтобы улучшить репутацию. Речь о стране с диктатурой. Несогласных людей казнят и садят. Нет свободы слова. Права женщин жестко ограничены – например, садиться за руль им разрешили в 2018 году.

Спортом отвлекают от реальности. Начали с бокса, четыре года назад проводили чемпионский бой между Энди Руисом и Энтони Джошуа. Дальше был гольф, долго выбирали клуб АПЛ и остановились на «Ньюкасле», где хватило ума не вмешиваться. Миллиард туда, миллиард сюда – многие сделали вид, что забыли о минусах арабской монархии. Также важно учесть, что в новом веке население в Саудовской Аравии выросло с 21 до 36 млн.

В стране появилось много трудовых мигрантов. Такие люди есть в сборной по футболу, обыграли Аргентину на чемпионате мира. Разумеется, к рабочим и коренным жителям разное отношение. Но главе ФИФА Инфантино плевать на то, сколько трупов будет на сорокаградусной жаре, пока строят аэропорты, дороги, курорты и стадионы для ЧМ -2034. Этот этап глава мирового футбола прошел, когда не заметил трупы рабочих в Катаре.

Жертвы гарантированы, будут спешить со сдачей объектов. Роналду и Бензема играют в лиге, где в раздевалках бабушкины стулья. При этом уже приняли Арабский Кубок и чемпионаты по тяжелой атлетике. Впереди турниры по единоборствам, в 2027 году Кубок Азии по футболу. Дальше азиатские зимние игры, а венец в короне – ЧМ по футболу. Мелкие соревнования экзотичных видов, которые шейх скупает пачками, никто не считает.