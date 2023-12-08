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Чемпионство «Алании»-1995 — в числе самых неожиданных по версии FourFourTwo

сегодня, 19:42

Сайт FourFourTwo назвал самых неожиданных победителей национальных чемпионатов.

На первом месте оказалась «Верона» образца сезона 1984/85, которая выиграла 15 матчей и потерпела 2 поражения в Серии А.

В списке на 15-м месте оказалась также «Алания», выигравшая чемпионат России в 1995 году. Владикавказцы стали первым не московским чемпионом страны, одержав 22 победы в 30 матчах, потерпев поражения в трёх играх.

Топ-10 списка выглядит так:

1. «Верона» (Италия) 1984/85

2. «Лестер» (Англия) 2015/16

3. «Монпелье» (Франция) 2011/12

4. «Кайзерслаутерн» (Германия) 1997/98

5. «Боавишта» (Португалия) 2000/01

6. «Ларисса» (Греция) 1987/88

7. «Депортиво» (Испания) 1999/2000

8. «Твенте» (Нидерланды) 2009/10

9. «Риека» (Хорватия) 2016/17

10. «Наполи» (Италия) 1986/87

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Все комментарии
Цыпа 3
Цыпа 3
сегодня в 21:13
Почему бы не приложить весь список?!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:10
Хотелось бы ознакомится со всем списком неожиданных футбольных чемпионов по версии FourFourTwo. А от себя хочу добавить прежде всего победу в чемпионате СССР 1972 года Ворошиловградской Зари. Первая команда-чемпион, которая не входила в перечень столичных клубов и даже не была главной республиканской командой. А ещё к этому списку можно добавить Чемпиона Италии 1990-1991 года Сампдорию в составе которой играл олимпийский чемпион Алексей Михайличенко. Генуэзцы в тот год проиграли всего три встречи. Сюда можно отнести и чемпионство Англии Блэкберна в сезоне 94-95 года, и победу в Ла Лиге скромного Депортиво из Ла-Карунья в сезоне 1999-2000г. Ну и нельзя не отметить победу Лестера в АПЛ семь лет назад. Может и в этом сезоне где-то, кто-то удивит, например Испания, где Жирона пока идёт ноздря в ноздрю с Реалом и претендует на возмутителя спокойствия в Ла Лиге, а хвати ли ей силёнок на вторую половину узнаем весной. Болейте за своих, а не против чужих!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:49
Красота ! Молодцы ребятушки, АЛАНИЯ !!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:45
Чемпионство «Алании»-1995 — в числе самых неожиданных по версии FourFourTwo !!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:47
А сейчас Алания надолго прописалась в первой лиги и даже там чемпионство будет большой сенсацией за всю историю футбола.
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