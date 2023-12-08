Чемпионство «Алании»-1995 — в числе самых неожиданных по версии FourFourTwo !!!

Сайт FourFourTwo назвал самых неожиданных победителей национальных чемпионатов.
На первом месте оказалась «Верона» образца сезона 1984/85, которая выиграла 15 матчей и потерпела 2 поражения в Серии А.
В списке на 15-м месте оказалась также «Алания», выигравшая чемпионат России в 1995 году. Владикавказцы стали первым не московским чемпионом страны, одержав 22 победы в 30 матчах, потерпев поражения в трёх играх.
Топ-10 списка выглядит так:
1. «Верона» (Италия) 1984/85
2. «Лестер» (Англия) 2015/16
3. «Монпелье» (Франция) 2011/12
4. «Кайзерслаутерн» (Германия) 1997/98
5. «Боавишта» (Португалия) 2000/01
6. «Ларисса» (Греция) 1987/88
7. «Депортиво» (Испания) 1999/2000
8. «Твенте» (Нидерланды) 2009/10
9. «Риека» (Хорватия) 2016/17
10. «Наполи» (Италия) 1986/87