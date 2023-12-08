Чемпионство «Алании»-1995 — в числе самых неожиданных по версии FourFourTwo !!!

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сегодня, 19:42

Сайт FourFourTwo назвал самых неожиданных победителей национальных чемпионатов.

На первом месте оказалась «Верона» образца сезона 1984/85, которая выиграла 15 матчей и потерпела 2 поражения в Серии А.

В списке на 15-м месте оказалась также «Алания», выигравшая чемпионат России в 1995 году. Владикавказцы стали первым не московским чемпионом страны, одержав 22 победы в 30 матчах, потерпев поражения в трёх играх.

Топ-10 списка выглядит так:

1. «Верона» (Италия) 1984/85

2. «Лестер» (Англия) 2015/16

3. «Монпелье» (Франция) 2011/12

4. «Кайзерслаутерн» (Германия) 1997/98

5. «Боавишта» (Португалия) 2000/01

6. «Ларисса» (Греция) 1987/88

7. «Депортиво» (Испания) 1999/2000

8. «Твенте» (Нидерланды) 2009/10

9. «Риека» (Хорватия) 2016/17

10. «Наполи» (Италия) 1986/87