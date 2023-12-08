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Церемония вручения премии The Best FIFA Football Awards пройдёт в Лондоне

сегодня, 16:01

15 января 2024 года в Лондоне состоится вручение премии The Best FIFA Football Awards. Будут объявлены победители в номинациях: «Лучший игрок среди женщин», «Лучший игрок среди мужчин», «Лучший женский тренер», «Лучший мужской тренер», «Лучший вратарь среди женщин», «Лучший вратарь среди мужчин», а также на «Премию Пушкаша» за лучший гол года и «Премию болельщиков».

В число 12 номинантов на приз лучшему футболисту года вошли нападающие Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Аргентина), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина), Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия); полузащитники Марцело Брозович («Аль‑Наср», Хорватия), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Илкай Гюндоган («Барселона», Германия), Родри («Манчестер Сити», Испания), Деклан Райс («Арсенал», Англия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия).

На награду лучшему тренеру года претендуют Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Хави («Барселона»), Лучано Спаллетти («Наполи»/Италиия), Симоне Индзаги («Интер») и Ангелос Постекоглу («Селтик»/«Тоттенхэм»).

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Перевод с fifa.com
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:19
Почему не в Майами, штата Флорида???
Grizly88
Grizly88
сегодня в 17:42
Очередная награда для гномяры?
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 17:36
Возможно Холанд..
g2uhwfh66jnx
g2uhwfh66jnx
сегодня в 17:14
Безусловно, все эти замечательные футболисты заслуживают признания своих заслуг и успехов. Желаю всем номинантам на премию The Best FIFA Football Awards 2024 не забывать, что победа - это не только признание их мастерства и таланта, но и вдохновение для миллионов поклонников по всему миру. Удачи вам, будущие победители!
shur
shur
сегодня в 17:02
...месси.месси.месси,месси,месси,месси,месси,месси,месси,месси,
месси,месси,месси,месси,месси,месси,месси,месси,месси,месси,
месси,месси,месси,месси,мессси,месси,месси,месси,месси,месси,
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================================================месси!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 16:16
И не только...)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:15
Три премии, чартерным рейсом авиакомпании AMERICAN AIRLINES, через майами улетят в Буэнос-Айрес....)
sihafazatron
sihafazatron ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 16:15
Такой приз в саудитию уедет)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:04
Скоро введут премию лучший футболист из ЛГБТ сообщества.
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