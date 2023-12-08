Церемония вручения премии The Best FIFA Football Awards пройдёт в Лондоне

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сегодня, 16:01

15 января 2024 года в Лондоне состоится вручение премии The Best FIFA Football Awards. Будут объявлены победители в номинациях: «Лучший игрок среди женщин», «Лучший игрок среди мужчин», «Лучший женский тренер», «Лучший мужской тренер», «Лучший вратарь среди женщин», «Лучший вратарь среди мужчин», а также на «Премию Пушкаша» за лучший гол года и «Премию болельщиков».

В число 12 номинантов на приз лучшему футболисту года вошли нападающие Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Аргентина), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Килиан Мбаппе ( ПСЖ , Франция), Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина), Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия); полузащитники Марцело Брозович («Аль‑Наср», Хорватия), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Илкай Гюндоган («Барселона», Германия), Родри («Манчестер Сити», Испания), Деклан Райс («Арсенал», Англия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия).

На награду лучшему тренеру года претендуют Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Хави («Барселона»), Лучано Спаллетти («Наполи»/Италиия), Симоне Индзаги («Интер») и Ангелос Постекоглу («Селтик»/«Тоттенхэм»).