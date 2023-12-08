Мостовой высказался о предстоящей тренерской практике

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал комментарий касательно будущей тренерской практики.
Заканчивается ли уже моя учеба на тренера? Еще нет. Она закончится только через год.
Пройти практику в «Сельте»? Я взвешиваю варианты, но пока не выбрал. Где‑то должен пройти по‑любому.
Приоритет отдаю России. С заграницей теперь стало тяжелее.
У Бердыева в Динамо.
У Бердыева в Динамо.
трудно будет работать !
трудно будет работать !
но на деле что ты можешь, а именно - тренировать на высоком уровне.
Если получится, тогда ты будешь настоящий Царь, а если нет - болтун.
Удачи тебе в тренерском деле, и не забывай, что ты воспитанник Бескова и Романцева!
но на деле что ты можешь, а именно - тренировать на высоком уровне.
Если получится, тогда ты будешь настоящий Царь, а если нет - болтун.
Удачи тебе в тренерском деле, и не забывай, что ты воспитанник Бескова и Романцева!