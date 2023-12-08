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Мостовой высказался о предстоящей тренерской практике

сегодня, 08:54

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал комментарий касательно будущей тренерской практики.

Заканчивается ли уже моя учеба на тренера? Еще нет. Она закончится только через год.

Пройти практику в «Сельте»? Я взвешиваю варианты, но пока не выбрал. Где‑то должен пройти по‑любому.

Приоритет отдаю России. С заграницей теперь стало тяжелее.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 11:12
Прежде всего Александр Мостовой воспитанник школы ЦСКА.
Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 10:32
А он докажет!!! Обязательно!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:30
А на Матч ТВ практику пройти "не прокатит" ? )
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:06
Какая еще Сельта?
У Бердыева в Динамо.
112910415
112910415
сегодня в 09:58
любителю ругать тренеров
трудно будет работать !
ОПС
ОПС
сегодня в 09:35
Позитива от этого человека не исходит. Все у него плохое, все не такие, все не так. И даже абсолютно не верится, что придя в любой клуб он что то сможет сделать.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:23, ред.
Давай, докажи Мостовой, что ты не только языком болтать умеешь,
но на деле что ты можешь, а именно - тренировать на высоком уровне.
Если получится, тогда ты будешь настоящий Царь, а если нет - болтун.
Удачи тебе в тренерском деле, и не забывай, что ты воспитанник Бескова и Романцева!
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