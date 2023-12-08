Мостовой высказался о предстоящей тренерской практике

Экс-игрок сборной России дал комментарий касательно будущей тренерской практики.

Заканчивается ли уже моя учеба на тренера? Еще нет. Она закончится только через год.

Пройти практику в «Сельте»? Я взвешиваю варианты, но пока не выбрал. Где‑то должен пройти по‑любому.

Приоритет отдаю России. С заграницей теперь стало тяжелее.