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Гризманну вручили награду лучшего игрока Ла Лиги по итогам ноября

вчера, 19:29
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерияМатч завершен

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн был признан лучшим футболистом Ла Лиги по итогам ноября.

Перед матчем 16-го тура чемпионата Испании против «Альмерии» французу вручили награду лучшего игрока месяца. В ноябре Гризманн провёл 3 игры в Ла Лиге, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Гризманну вручили награду лучшего игрока Ла Лиги по итогам ноября

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 21:33
Браво Гризманн! Заслуженная награда!
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вчера в 21:19
Поздравляю с получением звания лучшего футболиста Ла Лиги в ноябре! Твоя игра не только поражает воображение, но и вдохновляет всех нас. Ты являешься истинным примером того, что самоотверженный труд и талант способны покорить любые вершины.
Желаю тебе не останавливаться на достигнутом и продолжать покорять новые вершины на футбольном поле. Пусть удача сопутствует тебе во всех начинаниях, а любовь и поддержка болельщиков всегда окружают тебя.
Вещий
Вещий
вчера в 20:16
Заслужил, что тут еще сказать. Удачи в дальнейших играх!
ABir
ABir
вчера в 20:01
Вот что значит, вернуться в свою команду
shur
shur
вчера в 19:56
....столько времени в Барсе потерял без толку, ну а теперь расцвёл, плюс один из лидеров сборной Франции, рэспект Гризли...!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:29
Вот и стоило ему уходить из Атлетико?
Гость
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