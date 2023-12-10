Гризманну вручили награду лучшего игрока Ла Лиги по итогам ноября

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вчера, 19:29

Нападающий «Атлетико» был признан лучшим футболистом Ла Лиги по итогам ноября.

Перед матчем 16-го тура чемпионата Испании против «Альмерии» французу вручили награду лучшего игрока месяца. В ноябре Гризманн провёл 3 игры в Ла Лиге, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.