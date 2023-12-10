Гризманну вручили награду лучшего игрока Ла Лиги по итогам ноября

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн был признан лучшим футболистом Ла Лиги по итогам ноября.
Перед матчем 16-го тура чемпионата Испании против «Альмерии» французу вручили награду лучшего игрока месяца. В ноябре Гризманн провёл 3 игры в Ла Лиге, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Желаю тебе не останавливаться на достигнутом и продолжать покорять новые вершины на футбольном поле. Пусть удача сопутствует тебе во всех начинаниях, а любовь и поддержка болельщиков всегда окружают тебя.
Желаю тебе не останавливаться на достигнутом и продолжать покорять новые вершины на футбольном поле. Пусть удача сопутствует тебе во всех начинаниях, а любовь и поддержка болельщиков всегда окружают тебя.