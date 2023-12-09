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«Химки» продлили контракты с тремя игроками

вчера, 10:02

«Химки» подписали новые соглашения с защитником Петаром Голубовичем, полузащитником Буттой Магомедовым и нападающим Александром Руденко. Контракты россиян рассчитаны до лета 2027 года, а соглашение серба до зимы 2026 года.

Голубович выступает за «Химки» с зимы 2023 года. В текущем сезоне на его счету 18 матчей в Первой лиге, ассист и 5 жёлтых карточек. Магомедов выступает за подмосковный клуб с зимы 2022 года. В текущем сезоне он сыграл 22 матча в Первой лиге и Кубке России, забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач. Руденко также выступает за «Химки» с зимы 2022 года. В текущем сезоне на его счету 18 матчей в Первой лиге, 7 голов и 3 ассиста.

«Химки» продлили контракты с тремя игроками

Напомним, «Химки» занимают 2-е место в турнирной таблице. В матче 20-го тура они сыграли вничью со «СКА-Хабаровск».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:32
нынче порядок в Химках !
ДСА
ДСА
вчера в 12:36
Похоже это твердые игроки основы
qnuy2nbt4dy7
qnuy2nbt4dy7
вчера в 11:45
Продление контрактов с этими игроками является хорошим шагом для «Химок». Это показывает, что клуб верит в их потенциал и готов поддерживать их на протяжении длительного времени. Это также свидетельствует о стабильности состава и финансовых возможностях клуба.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:33
Главные рабочие лошадки Химок.
Верное решение руководства клуба.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:07
Правильно сделали что продлили, ещё пригодятся!
Гость
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