«Химки» продлили контракты с тремя игроками

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вчера, 10:02

«Химки» подписали новые соглашения с защитником , полузащитником и нападающим . Контракты россиян рассчитаны до лета 2027 года, а соглашение серба до зимы 2026 года.

Голубович выступает за «Химки» с зимы 2023 года. В текущем сезоне на его счету 18 матчей в Первой лиге, ассист и 5 жёлтых карточек. Магомедов выступает за подмосковный клуб с зимы 2022 года. В текущем сезоне он сыграл 22 матча в Первой лиге и Кубке России, забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач. Руденко также выступает за «Химки» с зимы 2022 года. В текущем сезоне на его счету 18 матчей в Первой лиге, 7 голов и 3 ассиста.