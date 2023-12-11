Президент «Анкарагюджю» избил арбитра после игры с «Ризеспором»

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа после матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) напал на арбитра.
Хозяева вели в счете, а на 90+7-й ответный гол забил Адольфо Гайч. Главный судья поединка Халил Мелер в первом тайме отменил гол хозяев, а на 50-й минуте удалил нападающего Али Соу.
По окончании встречи Коджа в сопровождении нескольких людей выбежал на поле, направившись к рефери. Президент ударил Мелера кулаком в лицо, тот упал, после чего ему нанесли несколько ударов ногами.
В судейской комнате арбитру оказали помощь, а затем его доставили в больницу. У Мелера сильно заплыл левый глаз.
интересно, куда всё вырулит
интересно, куда всё вырулит
Ладно бы игрок.
Ладно бы игрок.
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🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
https://youtu.be/pbcl8B93rRs?feature=shared
Пожизненная дисквалификация всем, ничего другого не вижу честно. Игроков на год отстраняли за то что арбитра просто толкнули.
Здоровья судье!
Пожизненная дисквалификация всем, ничего другого не вижу честно. Игроков на год отстраняли за то что арбитра просто толкнули.
Здоровья судье!