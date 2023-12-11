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Президент «Анкарагюджю» избил арбитра после игры с «Ризеспором»

вчера, 23:38
АнкарагюджюЛоготип футбольный клуб Анкарагюджю1 : 1Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспорМатч завершен

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа после матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) напал на арбитра.

Хозяева вели в счете, а на 90+7-й ответный гол забил Адольфо Гайч. Главный судья поединка Халил Мелер в первом тайме отменил гол хозяев, а на 50-й минуте удалил нападающего Али Соу.

По окончании встречи Коджа в сопровождении нескольких людей выбежал на поле, направившись к рефери. Президент ударил Мелера кулаком в лицо, тот упал, после чего ему нанесли несколько ударов ногами.

В судейской комнате арбитру оказали помощь, а затем его доставили в больницу. У Мелера сильно заплыл левый глаз.

Президент «Анкарагюджю» избил арбитра после игры с «Ризеспором»

Президент «Анкарагюджю» избил арбитра после игры с «Ризеспором»

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:05
турецкий колорит ...
интересно, куда всё вырулит
rdmwz87c27hx
rdmwz87c27hx
сегодня в 06:00
В Колумбии бы просто пристрелить могли
adekvat
adekvat
сегодня в 04:34
Такое для судей лучше всяких семинаров.
jtnxcq97x3ca
jtnxcq97x3ca
сегодня в 03:50
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:26
Если избил, то могут пожизненный бан выписать.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:25
Это просто жесть.
Ладно бы игрок.
Capral
Capral
сегодня в 03:12
Маэстро, Вы, как всегда -Неповторимы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Примите, очередную порцию Оваций!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Futurista
Futurista
сегодня в 00:21, ред.
Не стали жалобу писать и ждать заседания турецкой КДК...

ssspartak
ssspartak
сегодня в 00:20
Извинится и замнут.
wz5ywtwb957z
wz5ywtwb957z
сегодня в 00:09
Пока в АПЛ думают над тем, что делать с ошибками судей, турки решили действовать решительно.
Пожизненная дисквалификация всем, ничего другого не вижу честно. Игроков на год отстраняли за то что арбитра просто толкнули.
Здоровья судье!
Гость
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