Президент «Анкарагюджю» избил арбитра после игры с «Ризеспором»

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вчера, 23:38

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа после матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) напал на арбитра.

Хозяева вели в счете, а на 90+7-й ответный гол забил . Главный судья поединка Халил Мелер в первом тайме отменил гол хозяев, а на 50-й минуте удалил нападающего Али Соу.

По окончании встречи Коджа в сопровождении нескольких людей выбежал на поле, направившись к рефери. Президент ударил Мелера кулаком в лицо, тот упал, после чего ему нанесли несколько ударов ногами.

В судейской комнате арбитру оказали помощь, а затем его доставили в больницу. У Мелера сильно заплыл левый глаз.