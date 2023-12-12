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Экс-защитник «Ростова», «Зенита» и «Спартака» Мевля приостановил карьеру

вчера, 16:22

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы защитника Михи Мевли, сообщил, что его клиент приостановил карьеру.

На данный момент, я думаю, правильно будет сказать, что Миха приостановил карьеру. Почему? Для того чтобы разобраться со своими личными делами.

Мне Миха сказал, что карьеру он приостановил. Он долго отсутствовал у себя на родине — надо привести всё в порядок.

Словенский игрок выступал в России за «Ростов», «Зенит», «Сочи» и «Спартак», о расторжении контракта с которым было объявлено в январе 2023 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:30
приведёт всё в порядок - и на пенсию с чистой совестью !
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:44
Летом Мевле стукнет тридцать четыре, пока со своими делами разберётся можно и бутсы на гвоздь повесить.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:29
Ну , что ж Миха разбирайся, приводи всё в порядок.)
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