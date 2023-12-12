Экс-защитник «Ростова», «Зенита» и «Спартака» Мевля приостановил карьеру

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы защитника , сообщил, что его клиент приостановил карьеру.

На данный момент, я думаю, правильно будет сказать, что Миха приостановил карьеру. Почему? Для того чтобы разобраться со своими личными делами.

Мне Миха сказал, что карьеру он приостановил. Он долго отсутствовал у себя на родине — надо привести всё в порядок.