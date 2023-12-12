Экс-защитник «Ростова», «Зенита» и «Спартака» Мевля приостановил карьеру

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы защитника Михи Мевли, сообщил, что его клиент приостановил карьеру.
На данный момент, я думаю, правильно будет сказать, что Миха приостановил карьеру. Почему? Для того чтобы разобраться со своими личными делами.
Мне Миха сказал, что карьеру он приостановил. Он долго отсутствовал у себя на родине — надо привести всё в порядок.
Словенский игрок выступал в России за «Ростов», «Зенит», «Сочи» и «Спартак», о расторжении контракта с которым было объявлено в январе 2023 года.