В «Спартаке» отреагировали на слухи о Рибалте

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вчера, 14:07

Руководитель пресс-службы «Спартака» прокомментировал слухи о назначении на должность спортивного директора «красно-белых».

Назначение Рибалты в «Спартак»? Мы не можем комментировать передвижение частных лиц, которые не работают в «Спартаке».

Ранее сообщилось, что Рибалта прибыл в Москву, чтобы встретиться с руководством «красно-белых».