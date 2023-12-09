В «Спартаке» отреагировали на слухи о Рибалте

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о назначении Хавьера Рибалты на должность спортивного директора «красно-белых».
Назначение Рибалты в «Спартак»? Мы не можем комментировать передвижение частных лиц, которые не работают в «Спартаке».
Ранее сообщилось, что Рибалта прибыл в Москву, чтобы встретиться с руководством «красно-белых».
Нет в мире более закрытых от общественности организаций чем клубы РПЛ...
Нет в мире более закрытых от общественности организаций чем клубы РПЛ...