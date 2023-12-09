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В «Спартаке» отреагировали на слухи о Рибалте

вчера, 14:07

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о назначении Хавьера Рибалты на должность спортивного директора «красно-белых».

Назначение Рибалты в «Спартак»? Мы не можем комментировать передвижение частных лиц, которые не работают в «Спартаке».

Ранее сообщилось, что Рибалта прибыл в Москву, чтобы встретиться с руководством «красно-белых».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:04
а дело-то, похоже, решено
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:40
Как будто что то другое могут комментировать...
Нет в мире более закрытых от общественности организаций чем клубы РПЛ...
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:32
Слухи слухами - а пиар никто Не отменял..
Futurista
Futurista
вчера в 14:17
Лучше взять прибалта, чем тебя Рибалта!)...
Гость
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