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В «Зените» прокомментировали слухи о желании Вендела уйти

вчера, 11:11

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что полузащитник «сине-бело-голубых» Вендел хочет перейти во «Фламенго».

Вендел просил отпустить его в «Фламенго»? Это пустопорожние слухи. Планирует ли он вернуться в «Зенит» после отпуска? Спросите у Вендела.

Ранее сообщалось, что 26-летний игрок сообщил бразильскому журналисту, что он хочет немедленно перейти во «Фламенго».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:20
Пословицы и поговорки во всех странах несут один смысл...просто звучат по разному....

Сколько волка не корми – он всё равно в лес смотрит.(рус.)
Сколько Вендела не корми – он всё равно на "Фламенго" смотрит.(браз.)

Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.(рус.)
Путь к сердцу игрока лежит через его зарплату.(браз.)

Не плюй в колодец – пригодится водицы напиться.(рус.)
Не пой журналисту – придётся в Зенит вернуться.(браз.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:04
Сериал возвращается. Хотелось бы уладить всё по хорошему, без обид. А то как бы не начал вредительством заниматься. Кто знает, что у него в бразильской голове...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:40
Так это ты Венделу напиши)...поговорки то русские, а он бразилец...какой с бразильца спрос?)...
112910415
112910415
вчера в 12:39
он улетел,
но обещал вернуться )
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:54
Знаю.....
"Дал слово - держи, а не давши - крепись"
"Взялся за гуж - не говори, что недюж."
"Будь скор не на обещания, а на исполнение."
"Лучше сделать, не обещав, чем обещав - не сделать."
"Лучше хорошо поступить, чем хорошо говорить."
"Уговор дороже денег."
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:44
Знаешь такую поговорку "Насильно мил не будешь"?...захочет уйти - уйдет...в Питере этому бразильцу вполне может не хватать таких вещей, которые не купишь за деньги...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:28, ред.
Понятно что есть примерно 400 относительно честных способов приподнять себе зарплату играя в РПЛ...но не каждый же отпуск...пугать невозвращением...

Несомненно после ухода Малкома Вендел основная обостряющая единица....
Но у него контракт ещё на 4 года...да и стоимость такова что «Фламенго» его приобретёт если продаст 2/3-ти игроков и свою Арену в придачу....

А все эти подвижки...вы нам игрока (Юри Альберто,Вендела,Клаудиньо) - а мы вам 150 перспективных молодых ребят - неработающая афера....неприносящая усиления Зениту....
Гость
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