В «Зените» прокомментировали слухи о желании Вендела уйти

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вчера, 11:11

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал информацию о том, что полузащитник «сине-бело-голубых» хочет перейти во «Фламенго».

Вендел просил отпустить его в «Фламенго»? Это пустопорожние слухи. Планирует ли он вернуться в «Зенит» после отпуска? Спросите у Вендела.

Ранее сообщалось, что 26-летний игрок сообщил бразильскому журналисту, что он хочет немедленно перейти во «Фламенго».