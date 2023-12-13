В «Зените» прокомментировали слухи о желании Вендела уйти

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что полузащитник «сине-бело-голубых» Вендел хочет перейти во «Фламенго».
Вендел просил отпустить его в «Фламенго»? Это пустопорожние слухи. Планирует ли он вернуться в «Зенит» после отпуска? Спросите у Вендела.
Ранее сообщалось, что 26-летний игрок сообщил бразильскому журналисту, что он хочет немедленно перейти во «Фламенго».
Сколько волка не корми – он всё равно в лес смотрит.(рус.)
Сколько Вендела не корми – он всё равно на "Фламенго" смотрит.(браз.)
Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.(рус.)
Путь к сердцу игрока лежит через его зарплату.(браз.)
Не плюй в колодец – пригодится водицы напиться.(рус.)
Не пой журналисту – придётся в Зенит вернуться.(браз.)
Сколько волка не корми – он всё равно в лес смотрит.(рус.)
Сколько Вендела не корми – он всё равно на "Фламенго" смотрит.(браз.)
Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.(рус.)
Путь к сердцу игрока лежит через его зарплату.(браз.)
Не плюй в колодец – пригодится водицы напиться.(рус.)
Не пой журналисту – придётся в Зенит вернуться.(браз.)
но обещал вернуться )
но обещал вернуться )
"Дал слово - держи, а не давши - крепись"
"Взялся за гуж - не говори, что недюж."
"Будь скор не на обещания, а на исполнение."
"Лучше сделать, не обещав, чем обещав - не сделать."
"Лучше хорошо поступить, чем хорошо говорить."
"Уговор дороже денег."
"Дал слово - держи, а не давши - крепись"
"Взялся за гуж - не говори, что недюж."
"Будь скор не на обещания, а на исполнение."
"Лучше сделать, не обещав, чем обещав - не сделать."
"Лучше хорошо поступить, чем хорошо говорить."
"Уговор дороже денег."
Несомненно после ухода Малкома Вендел основная обостряющая единица....
Но у него контракт ещё на 4 года...да и стоимость такова что «Фламенго» его приобретёт если продаст 2/3-ти игроков и свою Арену в придачу....
А все эти подвижки...вы нам игрока (Юри Альберто,Вендела,Клаудиньо) - а мы вам 150 перспективных молодых ребят - неработающая афера....неприносящая усиления Зениту....
Несомненно после ухода Малкома Вендел основная обостряющая единица....
Но у него контракт ещё на 4 года...да и стоимость такова что «Фламенго» его приобретёт если продаст 2/3-ти игроков и свою Арену в придачу....
А все эти подвижки...вы нам игрока (Юри Альберто,Вендела,Клаудиньо) - а мы вам 150 перспективных молодых ребят - неработающая афера....неприносящая усиления Зениту....