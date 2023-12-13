Агент Вендела: «Он очень счастлив в „Зените“ на данный момент»

Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» , прокомментировал информацию о том, что его клиент хочет перейти во «Фламенго».

Он очень счастлив в «Зените» на данный момент, и его игра на поле показывает, что он очень предан команде. Если и будет какое-либо предложение, то только официальным путём. Игрок доверяет своим агентам.