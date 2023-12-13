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Агент Вендела: «Он очень счастлив в „Зените“ на данный момент»

вчера, 11:54

Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал информацию о том, что его клиент хочет перейти во «Фламенго».

Он очень счастлив в «Зените» на данный момент, и его игра на поле показывает, что он очень предан команде. Если и будет какое-либо предложение, то только официальным путём. Игрок доверяет своим агентам.

Ранее в «Зените» также прокомментировали данные слухи.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:10
Сейчас у него есть контракт, поэтому игрок полностью сконцентрирован на игре. Есть вещи, которые происходят, будущее покажет. Таков футбол.
112910415
112910415
вчера в 13:50
пусть больше будет счастливых людей !
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:45
У бомжей одни счастливые футболисты...
lotsman
lotsman
вчера в 12:33
Заколебали уже с этими слухами. То Вендел, то Кассьерра, то Клаудиньо................... Никто никуда не уходит и не уйдёт, успокойтесь.
shlomo
shlomo
вчера в 12:15
Да никуда он не уйдет в ближайшее время.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:03
Это Промес "предан команде"...даже отпуск в Москве проводит...
А Вендел опять уедет...и к 28-му туру вернётся....
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