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Семак отреагировал на слухи о переходе Артура Гимараеша в «Зенит»

вчера, 23:57

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном трансфере нападающего «Палмейраса» Артура Гимараеша.

У нас состав не такой обширный, как может показаться. Если проанализировать количество игроков, которые у нас в заявке, вы увидите, что их не так много. Нам нужно усиливаться. Насколько получится усилиться — посмотрим. Это сложный вопрос.

Что касается игрока, которого вы упомянули, то это слухи, которым нет официального подтверждения на сегодняшний день. Если новые игроки будут, вы узнаете. Но это случится несколько позже.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:55
желательно брать всех,
на всякий случай
Бубнин
Бубнин
сегодня в 09:55
Есть слухи определенные, состав и вопросы. Увидим, когда случится будущее. Тогда и посмотрим.
Michail Slavnov
Michail Slavnov
сегодня в 06:13
Половину этого состава гнать нужно подальше.
112910415
112910415
сегодня в 06:10
ему многое не говорят ...
adekvat
adekvat
сегодня в 05:18
Это он о чем, лучше чем болтать учебники по тактике полистал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:35, ред.
Просто его не успевают со всеми знакомить...
Ему до сих пор кажется что половина из 50-ти игроков - работники клуба...
Вот он наверное удивился....что болбоя которого он иногда видел на играх...в Вест Хэм продают....за 25 млн...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:18
Семак просто ничего не знает.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 00:22
Не такой обширный состав? Резиновый должен быть, наверное.
drug01
drug01
сегодня в 00:16
Значит подбор игроков уже идёт
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