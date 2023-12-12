Семак отреагировал на слухи о переходе Артура Гимараеша в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном трансфере нападающего «Палмейраса» Артура Гимараеша.
У нас состав не такой обширный, как может показаться. Если проанализировать количество игроков, которые у нас в заявке, вы увидите, что их не так много. Нам нужно усиливаться. Насколько получится усилиться — посмотрим. Это сложный вопрос.
Что касается игрока, которого вы упомянули, то это слухи, которым нет официального подтверждения на сегодняшний день. Если новые игроки будут, вы узнаете. Но это случится несколько позже.
на всякий случай
на всякий случай
Ему до сих пор кажется что половина из 50-ти игроков - работники клуба...
Вот он наверное удивился....что болбоя которого он иногда видел на играх...в Вест Хэм продают....за 25 млн...
Ему до сих пор кажется что половина из 50-ти игроков - работники клуба...
Вот он наверное удивился....что болбоя которого он иногда видел на играх...в Вест Хэм продают....за 25 млн...