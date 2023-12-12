Семак отреагировал на слухи о переходе Артура Гимараеша в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» высказался о возможном трансфере нападающего «Палмейраса» .

У нас состав не такой обширный, как может показаться. Если проанализировать количество игроков, которые у нас в заявке, вы увидите, что их не так много. Нам нужно усиливаться. Насколько получится усилиться — посмотрим. Это сложный вопрос.

Что касается игрока, которого вы упомянули, то это слухи, которым нет официального подтверждения на сегодняшний день. Если новые игроки будут, вы узнаете. Но это случится несколько позже.