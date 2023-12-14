Опубликован список претендентов на титул игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал список претендентов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов. Награду могут получить:
Нападающий «Реала» Хоселу, который сделал дубль в поединке с «Унионом» (3:2).
Форвард «Атлетико» Самуэл Лино — гол и голевая передача в матче с «Лацио» (2:0).
Нападающий «Порту» Галено - дубль и 2 голевые передачи в игре с «Шахтёром» (5:3).
Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария — гол и голевая передача в матче с клубом «Ред Булл Зальцбург» (3:1).
Борозду ничуть не испортил!
Конечно и остальные ребятишки проявили себя, в том числе и Галено, но "при всём уважении к последнему и его клубу" в выступлении горняков запомнился коэф. в игре с Барселоной....)) - 9, а так...
Борозду ничуть не испортил!
Конечно и остальные ребятишки проявили себя, в том числе и Галено, но "при всём уважении к последнему и его клубу" в выступлении горняков запомнился коэф. в игре с Барселоной....)) - 9, а так...
Маленького, медленного, бородатого...
На языке вертится...
Маленького, медленного, бородатого...
На языке вертится...
Супер игрок.
Супер игрок.