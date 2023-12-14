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Опубликован список претендентов на титул игрока недели в Лиге чемпионов

вчера, 08:50

УЕФА опубликовал список претендентов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов. Награду могут получить:

Нападающий «Реала» Хоселу, который сделал дубль в поединке с «Унионом» (3:2).

Форвард «Атлетико» Самуэл Лино — гол и голевая передача в матче с «Лацио» (2:0).

Нападающий «Порту» Галено - дубль и 2 голевые передачи в игре с «Шахтёром» (5:3).

Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария — гол и голевая передача в матче с клубом «Ред Булл Зальцбург» (3:1).

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Все комментарии
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 17:01
Может Ди Мария за гол с углового и голевой пас.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:18
Конечно Ди Мария, 35 лет, а как пахал...
Борозду ничуть не испортил!
Конечно и остальные ребятишки проявили себя, в том числе и Галено, но "при всём уважении к последнему и его клубу" в выступлении горняков запомнился коэф. в игре с Барселоной....)) - 9, а так...
112910415
112910415
вчера в 11:28, ред.
человек из Порту и не стареющий Ди Мария !
KTS_16_
KTS_16_
вчера в 11:03
Галено
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:00
Игрок с украинской фамилией. 2+2 сильно.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 10:57
Все эти игроки заслужили.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:49
Надо ди Марию отметить!
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 10:32
Весь состав МЮ во главе с лысым гением можно включать в символическую сборную группового этапа
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 10:32
Галено без вариантов. 2 гола и 2 голевые передачи. Остальные, конечно, тоже хороши, но в этот раз Галено на две головы выше остальных
Бармалей 7
Бармалей 7
вчера в 09:47
Как будто не хватает кого-то...
Маленького, медленного, бородатого...
На языке вертится...
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:45
Ди Мария продолжает удивлять .
Супер игрок.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 09:31
Однозначно Галено!
Grizly88
Grizly88
вчера в 09:07
Голено
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