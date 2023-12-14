Опубликован список претендентов на титул игрока недели в Лиге чемпионов

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вчера, 08:50

УЕФА опубликовал список претендентов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов. Награду могут получить:

Нападающий «Реала» , который сделал дубль в поединке с «Унионом» (3:2).

Форвард «Атлетико» — гол и голевая передача в матче с «Лацио» (2:0).

Нападающий «Порту» - дубль и 2 голевые передачи в игре с «Шахтёром» (5:3).

Полузащитник «Бенфики» — гол и голевая передача в матче с клубом «Ред Булл Зальцбург» (3:1).