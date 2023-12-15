Президента «Анкарагюджю» пожизненно отстранили за нападение на арбитра

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сегодня, 00:40

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа получил пожизненную дисквалификацию за избиение арбитра Халила Мелера после матча с «Ризеспором», а также за угрозы в адрес рефери.

Ранее глава клуба извинился за произошедшее и подал в отставку. Также стало известно о предъявлении прокуратурой обвинений в отношении Коджи за «умышленное нанесение телесных повреждений и угрозы».

«Анкарагюджю» наказан проведением 5 домашних матчей без болельщиков, а также штрафом в размере 2 млн турецких лир (около 63 тысяч евро).