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Президента «Анкарагюджю» пожизненно отстранили за нападение на арбитра

сегодня, 00:40

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа получил пожизненную дисквалификацию за избиение арбитра Халила Мелера после матча с «Ризеспором», а также за угрозы в адрес рефери.

Ранее глава клуба извинился за произошедшее и подал в отставку. Также стало известно о предъявлении прокуратурой обвинений в отношении Коджи за «умышленное нанесение телесных повреждений и угрозы».

«Анкарагюджю» наказан проведением 5 домашних матчей без болельщиков, а также штрафом в размере 2 млн турецких лир (около 63 тысяч евро).

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Анкарагюджю
Перевод с tff.org
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Все комментарии
bujtjaj5929c
bujtjaj5929c
сегодня в 03:20
Кайло в белы рученьки ещё надо и на пятилеточку в солнечный Магадан
t8gtwkn47xs2
t8gtwkn47xs2
сегодня в 02:28
Непонятно в чём виноваты болельщики,если президент неадекватный, зачем им такие страдания
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:01
И пару лет на киче....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:52
Но это всё таки уголовное преступление совершённого на глазах нескольких тысяч свидетелей - следует довести до логического завершения.
Гость
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