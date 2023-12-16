Ховард Уэбб: «Почему люди хотят убрать VAR и оставить ошибки в игре?»

Бывший английский арбитр Ховард Уэбб заявил, что не следует убирать VAR из футбола.
Было бы глупо отнимать инструмент, который может убрать явные ошибки из игры, которых было почти 40 в этом сезоне. Обычно мы видели около 100 ситуаций, исправленных с помощью VAR. Почему вы хотите убрать его и оставить эти ошибки в игре?
А все эти новшества придумки и затеи - удаляют нас от классического футбола который мы любим...со всеми его плюсами и минусами...
А все эти новшества придумки и затеи - удаляют нас от классического футбола который мы любим...со всеми его плюсами и минусами...