Ховард Уэбб: «Почему люди хотят убрать VAR и оставить ошибки в игре?»

Бывший английский арбитр заявил, что не следует убирать VAR из футбола.

Было бы глупо отнимать инструмент, который может убрать явные ошибки из игры, которых было почти 40 в этом сезоне. Обычно мы видели около 100 ситуаций, исправленных с помощью VAR . Почему вы хотите убрать его и оставить эти ошибки в игре?