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Ховард Уэбб: «Почему люди хотят убрать VAR и оставить ошибки в игре?»

вчера, 09:18

Бывший английский арбитр Ховард Уэбб заявил, что не следует убирать VAR из футбола.

Было бы глупо отнимать инструмент, который может убрать явные ошибки из игры, которых было почти 40 в этом сезоне. Обычно мы видели около 100 ситуаций, исправленных с помощью VAR. Почему вы хотите убрать его и оставить эти ошибки в игре?

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:58
пусть будет, почти уже привыкли
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:47
ВАР надо не убирать , а совершенствовать и контролировать, судей его обслуживающих.
Tex
Tex ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:40
С варом Реал не выйграл бы ни одну из своих 3 побед вряд. Я прекрасно помню голы с метровых офсайдов в каждом розыгрыше, непоставленные пенальти и тд и тп. Или например легенда Эвребе не вытянул бы Барсу за уши в финал ЛЧ. С ВАР футбол стал значительно справедливей. Теперь громкое имя и крикливые футболисты куда меньше влияют на результат
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:11, ред.
Потому что безошибочного футбола не будет что с ВАР что без ВАР...
А все эти новшества придумки и затеи - удаляют нас от классического футбола который мы любим...со всеми его плюсами и минусами...
lotsman
lotsman
вчера в 10:09
Потому, что свои ошибки они могут оспаривать, давить на судью, а с VAR не поспоришь.)
ОПС
ОПС
вчера в 09:53
Просто люди любят жить привычной жизнью и новшества воспринимают в штыки. Не все конечно, но многие. Надо, что б время прошло и это новшество показало себя с хорошей стороны.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:32
Значит, это на руку, кто хочет. Для манипуляции. Душа человеческая везде одинаковая из одного теста деланные. Что в Англии, что в России.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:31
Конечно надо оставлять,арбитры за всем не углядят - это точно.
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