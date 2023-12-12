Карасёв — главный арбитр Матча звёзд Кубка России

Сергей Карасёв будет главным арбитром Матча звёзд Кубка России.
Игра состоится 16 декабря в 14:00 на Live Арене в Сколково.
Ранее стало известно, кто примет участие в Матче звёзд Кубка России от клубов РПЛ.
Сергей Карасёв будет главным арбитром Матча звёзд Кубка России.
Игра состоится 16 декабря в 14:00 на Live Арене в Сколково.
Ранее стало известно, кто примет участие в Матче звёзд Кубка России от клубов РПЛ.
Я уж не знаю, сколько любителей бессмысленных и беспощадных ивентов соберёт эта порнография, предполагаю, билетов сто раздадут в виде бесплатных проходок родственников, может, ещё кто-то спьяну перепутает и тыкнет не туда пальцем.
Но, мне кажется, что это мероприятие примерно на уровне игр в -12 или игры белым мячом в сугробах по зашкварности и поэтому будет смотреться достатоно органично)
Я уж не знаю, сколько любителей бессмысленных и беспощадных ивентов соберёт эта порнография, предполагаю, билетов сто раздадут в виде бесплатных проходок родственников, может, ещё кто-то спьяну перепутает и тыкнет не туда пальцем.
Но, мне кажется, что это мероприятие примерно на уровне игр в -12 или игры белым мячом в сугробах по зашкварности и поэтому будет смотреться достатоно органично)