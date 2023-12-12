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Карасёв — главный арбитр Матча звёзд Кубка России

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112910415
112910415
сегодня в 11:15
хотя бы арбитр сильный
112910415
112910415
сегодня в 05:38
это матч супер-звёзд !
Capral
Capral ответ Последний пост аналитика (раскрыть)
вчера в 20:06
Павел, уверяю Вас, вторая Бундеслига- достойна большего Уважения, чем предстоящая игра... Как всегда и везде- полностью с Вами солидарен!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:04
Лишь бы в Турцию не подался!
А так солидных игроков должен обслуживать солидный арбитр!
Вот головной бы убор...)
Capral
Capral
вчера в 19:50
Карась- такая же "звезда" судейского корпуса, как те, кто собрался играть в этом матче, за исключением, некоторых футболистов... Я бы, предпочел увидеть на поле, настоящих ЗВЕЗД советского футбола, даже без игры, просто, увидеть, чем тех, кто выйдет на поле, в так называемом матче "звезд"...
hgxyrcs24cs6
hgxyrcs24cs6 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:54
Все, кто есть. Остальные улетели на карнавал😁💃
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 18:46
У нас есть звёзды?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:46
Карасёв лучше чем Безбородов)))).
Удачного судейства.
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
вчера в 18:41
"Матч Звезд Кубка России" уже звучит примерно так же осмысленно как "Лига Чемпионов Второй Бундеслиги", я думаю, не стоило и продолжать, что только часть игроков там будет играть от РПЛ.

Я уж не знаю, сколько любителей бессмысленных и беспощадных ивентов соберёт эта порнография, предполагаю, билетов сто раздадут в виде бесплатных проходок родственников, может, ещё кто-то спьяну перепутает и тыкнет не туда пальцем.

Но, мне кажется, что это мероприятие примерно на уровне игр в -12 или игры белым мячом в сугробах по зашкварности и поэтому будет смотреться достатоно органично)
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:32
Ну это и понятно и сам Сергей "звезда" судейского корпуса...)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:31
Типа звёзд должен судить звезда?).
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:24
Ознакомился со списком игроков, которые примут участие в матче. Действительно, одни звёзды.
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