Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Главным арбитром на матч АПЛ впервые назначена женщина

вчера, 19:55

На матче Английской Премьер-Лиги главным арбитром впервые будет женщина.

Ребекка Уэлч рассудит игру 18-го тура между «Фулхэмом» и «Бернли», которая пройдёт 23 декабря.

Также Сэм Эллисон станет первым за 15 лет чернокожим главным арбитром в Премьер-Лиге, он будет работать на встрече 19-го тура «Шеффилд Юнайтед» – «Лутон Таун» 26 декабря.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Судьи, которых подкупал экс-директор «Чайки», продолжают работать в РПЛ
13 декабря
ОфициальноКарасёв — главный арбитр Матча звёзд Кубка России
12 декабря
«Аль-Ахли» и «Аль-Раэд» голов не забили. На матче работали судьи из России
09 декабря
Левников и Москалёв сегодня рассудят матч саудовской лиги
09 декабря
ОфициальноЭСК РФС признал верным решение арбитра не удалять Беришу
08 декабря
ОфициальноВ РФС подтвердили, что 2 матча 18-го тура РПЛ пройдут с офсайдными линиями
08 декабря
Сортировать
Все комментарии
4mbpk52en6vr
4mbpk52en6vr
сегодня в 00:02
Не вижу существенной разницы кто судит. есть определенный стандарт, если человек дотягивает и не совершает (в среднем) больше ошибок, чем остальные, то не всё ли равно, баба это или мужик?
В принципе женщины не так уж и плохо судят. Есть среди них рефери, которые вообще не уступают коллегам мужского пола.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:46
Я бы предпочел от них Борщя).
drug01
drug01
вчера в 21:09
Может футбол будет лучше?
YNWA
YNWA
вчера в 20:35
Зачем эти эксперименты?
Futurista
Futurista
вчера в 20:29, ред.
А когда во время штрафного футболисты в "стенке" возьмутся за причинные места, это будет считаться оскорблением судьи?)...
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:22
Это бред не надо женщин в футбол
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:21
когда то надо начинать
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:15, ред.
Ничего плохого не вижу в том что на матче Главным Арбитром будет работать женщина, если она проявит принципиальность, объективность и беспристрастность. Даже вижу некий плюс, может футболисты в присутствии дамы на поле проявят себя истинными джентльменами и не будут симулировать муки и страдания при малейших столкновениях, как Кривлялись футболисты Факела в недавнем домашнем матче с Динамо. Болейте за своих,а не против чужих!
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:58
А они нормальные или трансы... а то будет как то неполиткорректно для Англичан...:)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 