Главным арбитром на матч АПЛ впервые назначена женщина

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вчера, 19:55

На матче Английской Премьер-Лиги главным арбитром впервые будет женщина.

Ребекка Уэлч рассудит игру 18-го тура между «Фулхэмом» и «Бернли», которая пройдёт 23 декабря.

Также Сэм Эллисон станет первым за 15 лет чернокожим главным арбитром в Премьер-Лиге, он будет работать на встрече 19-го тура «Шеффилд Юнайтед» – «Лутон Таун» 26 декабря.