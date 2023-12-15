Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

ЭСК: «Пенальти в ворота „Динамо“ в матче с „Факелом“ был назначен верно»

вчера, 18:40
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала верным решение арбитра Рафаэля Шафеева назначить пенальти в ворота «Динамо» в матче 18-го тура РПЛ (1:1). В сообщении на официальном сайте Российского футбольного союза говорится:

Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Динамо» на 78-й минуте матча.

Футболист «Динамо» №3 Фабиан Бальбуэна и игрок команды «Факел» №18 Андрей Мендель изначально используют свои руки для выбора позиции и единоборства без нарушения правил.

В попытке занять более выгодную позицию перед нападающим, футболист «Динамо» допускает контакт своей правой руки с лицом соперника.

Комиссия посчитала, что у судьи были основания для назначения пенальти, так как движение руки было неестественным для данного единоборства:

– рука игрока «Динамо» была расположена высоко;

– толчок соперника в лицо, по мнению судьи, был совершён со значительной интенсивностью.

Судья находился в хорошей позиции, правильно оценил интенсивность этого движения и верно назначил пенальти.

ВАР проверил ситуацию, относящуюся к протоколу ВАР и правильно не вмешивался в данную игровую ситуацию.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноГлавным арбитром на матч АПЛ впервые назначена женщина
14 декабря
Судьи, которых подкупал экс-директор «Чайки», продолжают работать в РПЛ
13 декабря
ОфициальноКарасёв — главный арбитр Матча звёзд Кубка России
12 декабря
«Аль-Ахли» и «Аль-Раэд» голов не забили. На матче работали судьи из России
09 декабря
Левников и Москалёв сегодня рассудят матч саудовской лиги
09 декабря
ОфициальноЭСК РФС признал верным решение арбитра не удалять Беришу
08 декабря
Сортировать
Все комментарии
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06
вчера в 23:40
Если честно у судьи были основания поставить пенальти. Не знаю зачем такую панику подняли в том матче. Может еще были спорные моменты. Матч не смотрел
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:39
Это и Хорошо, что фк ФАКЕЛ отбил очки на своём поле..
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:56
Иван, привет! Разве ДМ обращалось в ЭСК с просьбой разобрать этот эпизод? Вроде был запрос только на разбор эпизода назначения пенальти в ворота ДМ.

«Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС из-за эпизода с назначенным пенальти в свои ворота в матче 18-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1). Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.
drug01
drug01
вчера в 19:43
Значит судья был прав?
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:08
А они там же, где решение о назначении пенальти в ворота ДИНАМО...
Приветище, Дружище!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:47
А где решение и объяснение о не назначении пенальти за толчок Кудряшова в спину Тюкавина?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 