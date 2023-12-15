ЭСК: «Пенальти в ворота „Динамо“ в матче с „Факелом“ был назначен верно»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала верным решение арбитра назначить пенальти в ворота «Динамо» в матче 18-го тура РПЛ (1:1). В сообщении на официальном сайте Российского футбольного союза говорится:

Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Динамо» на 78-й минуте матча.

Футболист «Динамо» №3 Фабиан Бальбуэна и игрок команды «Факел» №18 Андрей Мендель изначально используют свои руки для выбора позиции и единоборства без нарушения правил.

В попытке занять более выгодную позицию перед нападающим, футболист «Динамо» допускает контакт своей правой руки с лицом соперника.

Комиссия посчитала, что у судьи были основания для назначения пенальти, так как движение руки было неестественным для данного единоборства:

– рука игрока «Динамо» была расположена высоко;

– толчок соперника в лицо, по мнению судьи, был совершён со значительной интенсивностью.

Судья находился в хорошей позиции, правильно оценил интенсивность этого движения и верно назначил пенальти.

ВАР проверил ситуацию, относящуюся к протоколу ВАР и правильно не вмешивался в данную игровую ситуацию.