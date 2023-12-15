ЭСК: «Пенальти в ворота „Динамо“ в матче с „Факелом“ был назначен верно»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала верным решение арбитра Рафаэля Шафеева назначить пенальти в ворота «Динамо» в матче 18-го тура РПЛ (1:1). В сообщении на официальном сайте Российского футбольного союза говорится:
Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Динамо» на 78-й минуте матча.
Футболист «Динамо» №3 Фабиан Бальбуэна и игрок команды «Факел» №18 Андрей Мендель изначально используют свои руки для выбора позиции и единоборства без нарушения правил.
В попытке занять более выгодную позицию перед нападающим, футболист «Динамо» допускает контакт своей правой руки с лицом соперника.
Комиссия посчитала, что у судьи были основания для назначения пенальти, так как движение руки было неестественным для данного единоборства:
– рука игрока «Динамо» была расположена высоко;
– толчок соперника в лицо, по мнению судьи, был совершён со значительной интенсивностью.
Судья находился в хорошей позиции, правильно оценил интенсивность этого движения и верно назначил пенальти.
ВАР проверил ситуацию, относящуюся к протоколу ВАР и правильно не вмешивался в данную игровую ситуацию.
«Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС из-за эпизода с назначенным пенальти в свои ворота в матче 18-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1). Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.
«Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС из-за эпизода с назначенным пенальти в свои ворота в матче 18-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1). Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.
Приветище, Дружище!!!
Приветище, Дружище!!!