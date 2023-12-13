Судьи, которых подкупал экс-директор «Чайки», продолжают работать в РПЛ .

Судьи, которых подкупал бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян, продолжают обслуживать матчи РПЛ.
В первую очередь речь идёт о Романе Сафьяне, Андрее Гурбанове и Сергее Каруненко, которые получают назначения на матчи высшей российской лиги. Также Антон Фролов и Александр Чекалин обслуживают игры кубка России.
Арбитры продолжают свою профессиональную деятельность, потому что сотрудничали со следствием и дали показания. Кроме того, следствие пришло к выводу, что у большинства из них не было договоренности обеспечивать результат, а деньги им переводились уже после игры в качестве «благодарности» за отработанный матч.
Если бы до ТАКОГО додумались где-то ТАМ, головы полетели бы незамедлительно. Не только у арбитров, но и у тех, кто хотя бы мизинчиком прикоснулся к расследованию.
Если бы до ТАКОГО додумались где-то ТАМ, головы полетели бы незамедлительно. Не только у арбитров, но и у тех, кто хотя бы мизинчиком прикоснулся к расследованию.