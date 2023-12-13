Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Судьи, которых подкупал экс-директор «Чайки», продолжают работать в РПЛ

вчера, 15:19

Судьи, которых подкупал бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян, продолжают обслуживать матчи РПЛ.

В первую очередь речь идёт о Романе Сафьяне, Андрее Гурбанове и Сергее Каруненко, которые получают назначения на матчи высшей российской лиги. Также Антон Фролов и Александр Чекалин обслуживают игры кубка России.

Арбитры продолжают свою профессиональную деятельность, потому что сотрудничали со следствием и дали показания. Кроме того, следствие пришло к выводу, что у большинства из них не было договоренности обеспечивать результат, а деньги им переводились уже после игры в качестве «благодарности» за отработанный матч.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноКарасёв — главный арбитр Матча звёзд Кубка России
12 декабря
«Аль-Ахли» и «Аль-Раэд» голов не забили. На матче работали судьи из России
09 декабря
Левников и Москалёв сегодня рассудят матч саудовской лиги
09 декабря
ОфициальноЭСК РФС признал верным решение арбитра не удалять Беришу
08 декабря
ОфициальноВ РФС подтвердили, что 2 матча 18-го тура РПЛ пройдут с офсайдными линиями
08 декабря
СлухиДва матча 18-го тура РПЛ пройдут с использованием офсайдных линий
08 декабря
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:27
Судьи, которых подкупал экс-директор «Чайки», продолжают работать в РПЛ .
Система РФС работает !
Девиз простой !)
pomor45
pomor45
вчера в 19:22
Оказывается взятки надо не давать, а дарить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:22
Судьи, которых подкупал экс-директор «Чайки», продолжают работать в РПЛ .
Всё по прейскуранту !))
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:20
Где-то там так примитивно не берут, только и всего.
FenixSL
FenixSL ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:18
только вот проблема в том что их разово поймали за руку
и не понятно сколько уже нашаманили денег договорных
а так, конечно надо прощать..не коррупцию только
tigrok
tigrok
вчера в 18:13
А если копнуть поглубже?
альсато
альсато
вчера в 17:24
)))) подождите...получается у нас коррупция только на местах, а на верхах-это бизнес?)))))
112910415
112910415
вчера в 17:05
три аспекта.
1. дело заказное, против Чайки ( директор действительно виноват)
2. другие коррупционеры лиги сознательно "не замечены"
3. арбитры согласились дать показания в обмен на отсутствие наказания
112910415
112910415
вчера в 16:56
всё просто !
в РПЛ же они по-другому работают, честно !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:55
Я за то, чтобы давать шанс отступившим. Тут ведь, какая может быть проблема. Это в один прекрасный день могут потребовать благодарность за крышу например. Тонкий, щепетильный момент. Тем более в системе есть люди прошедшие школу 90-х.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:30, ред.
Только в нашем насквозь пропитанном коррупцией государстве такое возможно. Уверен, что подозреваемые и те, кто проводил расследование, договорились о "мирном существовании" . Почему уверен ? - Исходя из формулировки, изложенной в последнем предложении.
Если бы до ТАКОГО додумались где-то ТАМ, головы полетели бы незамедлительно. Не только у арбитров, но и у тех, кто хотя бы мизинчиком прикоснулся к расследованию.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:17
А вот коньячок, который больной подгоняет врачу после выписки - это из той же оперы, нет? В смысле, наказуемо?...
Futurista
Futurista
вчера в 16:08
Какая милая история у следствия)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:07
Если не было договорённостей обеспечения результата и выплаты производились после матчей...в виде премий за отличную работу то в чём тогда вина директора Чайки???
adekvat
adekvat
вчера в 16:06
Утром стулья, вечером деньги.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 16:02
Не так, "деньги они перевели уже после суда в качестве "благодарности" за отработанное дело"))
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:00
"Арбитры продолжают свою профессиональную деятельность, потому что сотрудничали со следствием и дали на лапу"

так хотели написать?
a-league
a-league
вчера в 15:58
Значит не пожадничали и поделились со всеми заинтересованными
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:46
Впрочем, неважно, то, что наши судьи насквозь коррупмированы, никого не удивляет, главное, как и я говорил, что это, скорее, месть "Чайке" от Андрея Коробки, курирующего "Урожай", за то, что "Чайка" не дала "Урожаю" выйти тогда в ФНЛ.

Наказан конкретно только директор "Чайки", больше никто не тронут.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:36
"Кроме того, следствие пришло к выводу, что у большинства из них не было договоренности обеспечивать результат, а деньги им переводились уже после игры в качестве «благодарности» за отработанный матч."

Как говорится, угадайте, в какой стране такое возможно?)

Суд постановил, что команды могут переводить судьям деньги, это, по факту, был бы прецедент, если бы у нас было прецедентное право, и Негрейра был бы банально оправдан автоматом))

Лапорта, ау, очнись, заявляй: "Мы переводили Негрейре большие суммы денег, это было, но действовали мы совсем из других, благородных побуждений! Мы переводили ему суммы, потому, что он очень хороший судья, молодец, красавчик и просто умница!"

P.S. Ну окей, это решение, видимо, вообще отменяет любое антикоррупционное законодательство, конфликты интересов и т.п. Бизнесмен передал деньги чиновнику - "За хорошую работу на должности" и т.п..
5xmu37rdg6q8
5xmu37rdg6q8
вчера в 15:30
Афигеть! Как можно им разрешать судить?
vova505
vova505
вчера в 15:24
Пипец ...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 