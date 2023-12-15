Стала известна причина, по которой МЮ не может отдать Санчо в аренду

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вчера, 13:51

«Манчестер Юнайтед» не удаётся отдать в аренду полузащитника , у которого есть конфликт с главным тренером клуба Эриком тен Хагом.

Клубы, которые заинтересованы в переходе англичанина, не хотят подписывать его из-за высокой заработной платы футболиста, которая составляет 350 000 фунтов стерлингов в неделю.