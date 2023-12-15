Стала известна причина, по которой МЮ не может отдать Санчо в аренду

«Манчестер Юнайтед» не удаётся отдать в аренду полузащитника Джейдона Санчо, у которого есть конфликт с главным тренером клуба Эриком тен Хагом.
Клубы, которые заинтересованы в переходе англичанина, не хотят подписывать его из-за высокой заработной платы футболиста, которая составляет 350 000 фунтов стерлингов в неделю.
Понимаю, что ради очков пишите, но ...
Понимаю, что ради очков пишите, но ...
скоро не станет конфликта с тренером ...
ибо сменится тренер !
скоро не станет конфликта с тренером ...
ибо сменится тренер !