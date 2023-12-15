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Стала известна причина, по которой МЮ не может отдать Санчо в аренду

вчера, 13:51

«Манчестер Юнайтед» не удаётся отдать в аренду полузащитника Джейдона Санчо, у которого есть конфликт с главным тренером клуба Эриком тен Хагом.

Клубы, которые заинтересованы в переходе англичанина, не хотят подписывать его из-за высокой заработной платы футболиста, которая составляет 350 000 фунтов стерлингов в неделю.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 15:05
Тут по любому не договориться. Надо платить.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:52
Ему и 200 тыщ за глаза бы хватило!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 14:51
Кому сбавить цену?
Понимаю, что ради очков пишите, но ...
drug01
drug01
вчера в 14:32
Значит надо сбавить цену!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:32
БАЗА
112910415
112910415
вчера в 14:12
может, взять паузу ?
скоро не станет конфликта с тренером ...
ибо сменится тренер !
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:59
В этом случае агенту Санчо надо при встречи с ними подмигнуть с улыбкой и сказать сакраментальную фразу - "может как то договоримся"...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:57
Мю как обычно последние годы дают бешенные зарплаты игрокам, а потом не знают как от них избавиться
Гость
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