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Каземиро может перейти в ПСЖ

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balalay
balalay
вчера в 22:25
отпускать Каземиро из МЮ - самоубийство, учитывая затраченные на него деньги, и то что он с Фернандешом единственные полезные футболисты
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:15, ред.
Так в МЮ тоже делать нечего, ПСЖ хотя бы претендует на победу в Лиге 1 и вышел из группы в ЛЧ.
И вроде МЮ собирается менять полузащиту снова, хотя игроки возможно сами бегут из клуба, таким образом клуб находит причину плохих результатов из-за игроков.
На самом деле и вполне возможно сами игроки бегут из клуба из-за физруков в МЮ, пока манки поддерживают тренера.
В общем замкнутый круг )
112910415
112910415
вчера в 18:47
в Париж , пожалуй, поздновато
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 17:37
В порту надо. Там начал показывать тот футбол который от него ждали. Если бы не Португалия так бы и счах в Европе
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:36
А...,собсно, зачем ? Там уже нехрен делать. Хотя поднять кэш, как говорит молодёжь, - не лишнее.)
Гость
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