Каземиро может перейти в ПСЖ

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с полузащитником Каземиро.
В подписании бразильца заинтересован ПСЖ, а также две команды из Саудовской Аравии.
«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с полузащитником Каземиро.
В подписании бразильца заинтересован ПСЖ, а также две команды из Саудовской Аравии.
И вроде МЮ собирается менять полузащиту снова, хотя игроки возможно сами бегут из клуба, таким образом клуб находит причину плохих результатов из-за игроков.
На самом деле и вполне возможно сами игроки бегут из клуба из-за физруков в МЮ, пока манки поддерживают тренера.
В общем замкнутый круг )
И вроде МЮ собирается менять полузащиту снова, хотя игроки возможно сами бегут из клуба, таким образом клуб находит причину плохих результатов из-за игроков.
На самом деле и вполне возможно сами игроки бегут из клуба из-за физруков в МЮ, пока манки поддерживают тренера.
В общем замкнутый круг )