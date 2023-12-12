Агент Дугласа Сантоса высказался о будущем своего клиента

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вчера, 12:31

Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» ответил на вопрос о том, может его клиент покинуть российский клуб.

Дуглас не планирует покидать «Зенит». Даже мыслей таких нет.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне 29-летний бразилец сыграл 24 матча, забил мяч, отдал 3 голевых передачи и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает капитана «Зенита» в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» планируют сохранить ключевых легионеров.