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Агент Дугласа Сантоса высказался о будущем своего клиента

вчера, 12:31

Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса ответил на вопрос о том, может его клиент покинуть российский клуб.

Дуглас не планирует покидать «Зенит». Даже мыслей таких нет.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне 29-летний бразилец сыграл 24 матча, забил мяч, отдал 3 голевых передачи и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает капитана «Зенита» в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» планируют сохранить ключевых легионеров.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:01
всё будет хорошо, однозначно )
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:39
Не жизнь, а малина ! Газпром отвечает !))
Гость
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