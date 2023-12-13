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Агент Помазуна рассказал о будущем своего клиента

вчера, 14:54

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Урала» и сборной России Ильи Помазуна, сообщил, что его клиент покинет Екатеринбург по окончании сезона.

Аренда рассчитана до конца сезона. Если будет хороший вариант, будем с ЦСКА разговаривать. С ЦСКА мы постоянно на контакте. По окончании сезона мы точно не планируем дальше оставаться в «Урале», уже четыре года там на правах аренды. Сейчас у Ильи возраст нормальный, 27 лет, привлекается за сборную России. Агент всегда ищет для своего игрока варианты. В Европу? Идеальный вариант, конечно, уехать в европейский чемпионат. Но я не силён в политике и не знаю, что будет летом.

В текущем сезоне, выступая на правах аренды за «Урал», Помазун провёл 22 матча, в которых пропустил 32 мяча и при этом 6 матчей отыграл «на ноль». Летом 2024 года 27-летний россиянин вернётся в ЦСКА, с которым у него контракт до лета 2028 года.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем Помазуна

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:13
вот и осиротеет Иванов
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:53
Он еще армейцам может пригодиться.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:14
Перешел в разряд "арендный".. дай Бог ему найти хороший клуб на постоянной основе.
drug01
drug01
вчера в 14:56
Надо его хорошо пристроить чтобы была зарплата
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:56
Хороший вратарь, парень симпатичный... Нужен хороший клуб.
Гость
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