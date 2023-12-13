Агент Помазуна рассказал о будущем своего клиента

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вчера, 14:54

Футбольный агент , представляющий интересы вратаря «Урала» и сборной России , сообщил, что его клиент покинет Екатеринбург по окончании сезона.

Аренда рассчитана до конца сезона. Если будет хороший вариант, будем с ЦСКА разговаривать. С ЦСКА мы постоянно на контакте. По окончании сезона мы точно не планируем дальше оставаться в «Урале», уже четыре года там на правах аренды. Сейчас у Ильи возраст нормальный, 27 лет, привлекается за сборную России. Агент всегда ищет для своего игрока варианты. В Европу? Идеальный вариант, конечно, уехать в европейский чемпионат. Но я не силён в политике и не знаю, что будет летом.

В текущем сезоне, выступая на правах аренды за «Урал», Помазун провёл 22 матча, в которых пропустил 32 мяча и при этом 6 матчей отыграл «на ноль». Летом 2024 года 27-летний россиянин вернётся в ЦСКА , с которым у него контракт до лета 2028 года.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем Помазуна