Семак: «„Зенит“ всегда играет в полную силу»

Главный тренер «Зенита» рассказал, как обстоят дела в стане «сине-бело-голубых» с мотивацией.

«Зенит» всегда играет в полную силу. Вопрос — сколько есть этой силы. Есть мотивационная составляющая, есть функциональное состояние игроков. У нас было много травмированных. Были те, кто поздно присоединились к нам, пропустив предсезонную подготовку. Первая часть чемпионата получилась достаточно драматичной для некоторых наших игроков. Я думаю, что мы справились. Каждый сезон сложный. В этом у нас есть новые вызовы. Мы должны работать и делать максимум того, на что способны. А какой будет результат — увидим в конце сезона.