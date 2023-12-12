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Семак: «„Зенит“ всегда играет в полную силу»

вчера, 15:51

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как обстоят дела в стане «сине-бело-голубых» с мотивацией.

«Зенит» всегда играет в полную силу. Вопрос — сколько есть этой силы. Есть мотивационная составляющая, есть функциональное состояние игроков. У нас было много травмированных. Были те, кто поздно присоединились к нам, пропустив предсезонную подготовку. Первая часть чемпионата получилась достаточно драматичной для некоторых наших игроков. Я думаю, что мы справились. Каждый сезон сложный. В этом у нас есть новые вызовы. Мы должны работать и делать максимум того, на что способны. А какой будет результат — увидим в конце сезона.

После 18 туров «Зенит» занимает 2-ю строчку в таблице РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:15
надо подвезти хороших бразильцев ! )
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:24
Да в принципе всё то же самое, просто нет Малкома. Он делал разницу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:25
Он вообще чтоль с бровки на поле не смотрит??
112910415
112910415
вчера в 16:57
эх. ослабела силушка богатырская ! )
adekvat
adekvat
вчера в 16:33
Нет никакой игры, тактики, результат вылазит из класса многих игроков. А главная причина в отсутствии тренера.
Capral
Capral
вчера в 16:05
Как обычно, лукавит Семак. Травмированные? Ну так в ЦСКА вся защита в больнице, но команда находит резервы, выглядит достойно. Зениту ли, жаловаться на состав? С себя начинай, Богданыч. Невкусный твой футбол, пресный, приелся давно, раскололи тебя, банщик. И нечего искать причины, отговорки. Твои бразилы потускнели, как и вся игра Зенита в целом. Давай, Сергей Богданыч- фантазируй. Думай, Чапай, думай. Если по посещаемости твоя команда первая в В/Е- значит надо оправдывать высокое доверие!
k8eh6akvdcd5
k8eh6akvdcd5
вчера в 15:58
Особенно когда играл в ЛЧ
Гость
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