Агент Дркушича сообщил, что его клиент рассмотрит предложения из Европы

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» и сборной Словении , рассказал о будущем своего клиента.

По поводу возможного трансфера Вани зимой могу сказать, что если в это окно поступит подходящее предложение, то мы обязательно его рассмотрим. Сейчас несколько европейских клубов следят за его играми. Будем смотреть, как только дело дойдёт до чего-то более конкретного. Но если подходящего предложения не поступит, то остаться в клубе — не проблема для него.