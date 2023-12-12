Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Агент Дркушича сообщил, что его клиент рассмотрит предложения из Европы

вчера, 14:11

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» и сборной Словении Ваньи Дркушича, рассказал о будущем своего клиента.

По поводу возможного трансфера Вани зимой могу сказать, что если в это окно поступит подходящее предложение, то мы обязательно его рассмотрим. Сейчас несколько европейских клубов следят за его играми. Будем смотреть, как только дело дойдёт до чего-то более конкретного. Но если подходящего предложения не поступит, то остаться в клубе — не проблема для него.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Помазуна рассказал о будущем своего клиента
Сегодня, 14:54
Агент Рыбуса высказался о будущем своего клиента
Сегодня, 13:15
Агент Стоцкого: «Мы будем вести переговоры со всеми, кто заинтересован»
Сегодня, 12:46
В «Сочи» подвели итоги первой части сезона
Сегодня, 12:37
Агент Вендела: «Он очень счастлив в „Зените“ на данный момент»
Сегодня, 11:54
В «Зените» прокомментировали слухи о желании Вендела уйти
Сегодня, 11:11
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 