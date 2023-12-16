В «Оренбурге» сообщили, что не собираются продавать Веру

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался на тему будущего полузащитника южноуральцев Лукаса Веры.
У Лукаса долгосрочный контракт, не до 2024 года. Этим летом его контракт не заканчивается. До какого года — секрет. На Trasfermarkt много чего пишут, это не соответствует действительности. У нас идёт обычный сезон, у человека долгосрочный контракт. Был интерес от «Локомотива» — не договорились. Мы продавать его не собираемся.
Ранее в «Оренбурге» сообщили, почему сорвался трансфер Веры в «Локомотив».
Долгосрочный контракт, не до 2024 года? А кто то разве говорил, что до 2024?
До 2024 года, это значит последний день контракта 31.12.2023 года.
А так у всех информация, что контракт до конца сезона 2023-24.
Да, кстати ещё вчера Дмитрий Андреев кричал, что Веру продадут кому угодно, кто обратится в клуб.
Как бы в фк Оренбурге не заигрались бы и не остались у разбитого корыта.
Долгосрочный контракт, не до 2024 года? А кто то разве говорил, что до 2024?
До 2024 года, это значит последний день контракта 31.12.2023 года.
А так у всех информация, что контракт до конца сезона 2023-24.
Да, кстати ещё вчера Дмитрий Андреев кричал, что Веру продадут кому угодно, кто обратится в клуб.
Как бы в фк Оренбурге не заигрались бы и не остались у разбитого корыта.
Факел? Тут лучший тренер ноября).
Оренбург? Здесь Вера. Надежда. Зенит).
Так что правильно все. С Верой есть шанс.
Факел? Тут лучший тренер ноября).
Оренбург? Здесь Вера. Надежда. Зенит).
Так что правильно все. С Верой есть шанс.