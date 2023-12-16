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В «Оренбурге» сообщили, что не собираются продавать Веру

вчера, 13:17

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался на тему будущего полузащитника южноуральцев Лукаса Веры.

У Лукаса долгосрочный контракт, не до 2024 года. Этим летом его контракт не заканчивается. До какого года — секрет. На Trasfermarkt много чего пишут, это не соответствует действительности. У нас идёт обычный сезон, у человека долгосрочный контракт. Был интерес от «Локомотива» — не договорились. Мы продавать его не собираемся.

Ранее в «Оренбурге» сообщили, почему сорвался трансфер Веры в «Локомотив».

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 17:41, ред.
Балтика, Оренбург. Чтобы быть уверенным в этом неплохо бы сделать анализ календаря оставшихся игр.
zwadpa5z798n
zwadpa5z798n
вчера в 17:19
Главное, чтобы Вера "не закис", как говорится, а продолжил играть на своём уровне. Он очень умный футболист, с прекрасным видением поля, умением вовремя отдать обостряющую передачу, разогнать атаку.
Надеюсь, что принесёт немало пользы Оренбургу во второй части сезона.
Готовых, так скажем, вариантов внутри РПЛ не так что бы много, а своих выращивать долго ещё придётся, пока что это успевшие поиграть за основу Морозов и Погостнов, плюс травмированный Магкеев. Будем надеяться, что и другие молодые подтянутся. Легионер Фассон - это не лидер, так, временная затычка. Вернётся (если) Конти - тоже запасной вариант, причём крайне сомнительный.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 16:47
У кого наиболее высокие шансы вылететь из лиги по итогам сезона?
gxsupw6p29v8
gxsupw6p29v8
вчера в 15:33
Нельзя становиться веропродавцами
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:11
На дне турнирной таблице жарко. Нет ни одного клуба про которого с уверенностью можно сказать все. Ахмат? Смешно. Урал? Иванова на разрыв. Балтика? Не смешите мои белые тапочки). И ЕЛГ). Сочи? Ротенберг пошлет.
Факел? Тут лучший тренер ноября).
Оренбург? Здесь Вера. Надежда. Зенит).
Так что правильно все. С Верой есть шанс.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:16
В фк Оренбурге, что то мутят.
Долгосрочный контракт, не до 2024 года? А кто то разве говорил, что до 2024?
До 2024 года, это значит последний день контракта 31.12.2023 года.
А так у всех информация, что контракт до конца сезона 2023-24.

Да, кстати ещё вчера Дмитрий Андреев кричал, что Веру продадут кому угодно, кто обратится в клуб.
Как бы в фк Оренбурге не заигрались бы и не остались у разбитого корыта.
zwje2qcksm66
zwje2qcksm66
вчера в 13:18
Ведущий игрок, нельзя продавать
Гость
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