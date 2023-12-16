В «Оренбурге» сообщили, что не собираются продавать Веру

Спортивный директор «Оренбурга» высказался на тему будущего полузащитника южноуральцев .

У Лукаса долгосрочный контракт, не до 2024 года. Этим летом его контракт не заканчивается. До какого года — секрет. На Trasfermarkt много чего пишут, это не соответствует действительности. У нас идёт обычный сезон, у человека долгосрочный контракт. Был интерес от «Локомотива» — не договорились. Мы продавать его не собираемся.