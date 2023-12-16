ЦСКА подпишет защитника «Коринтианса» и сборной Уругвая

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сегодня, 00:31

Защитник «Коринтианса» и сборной Уругвая перейдёт в ЦСКА .

По информации источника, контракт с футболистом будет рассчитан до 2027 года. Трансфер состоится после истечения соглашения игрока с бразильским клубом.