ЦСКА подпишет защитника «Коринтианса» и сборной Уругвая

Защитник «Коринтианса» и сборной Уругвая Бруно Мендес перейдёт в ЦСКА.
По информации источника, контракт с футболистом будет рассчитан до 2027 года. Трансфер состоится после истечения соглашения игрока с бразильским клубом.
Защитник «Коринтианса» и сборной Уругвая Бруно Мендес перейдёт в ЦСКА.
По информации источника, контракт с футболистом будет рассчитан до 2027 года. Трансфер состоится после истечения соглашения игрока с бразильским клубом.
Через 2 недели заканчивается контракт....и абсолютная ненужность ни Коринтиансу ни Интернационале....
И если в штаб-квартире Коринтианса,которая находится в Санкт Петербурге на улице профессора Попова, посчитали что лучше отдать его в ЦСКА,значит на это есть веские причины...)
Через 2 недели заканчивается контракт....и абсолютная ненужность ни Коринтиансу ни Интернационале....
И если в штаб-квартире Коринтианса,которая находится в Санкт Петербурге на улице профессора Попова, посчитали что лучше отдать его в ЦСКА,значит на это есть веские причины...)
А скоро ещё и Дивеев восстановится.
А скоро ещё и Дивеев восстановится.