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ЦСКА подпишет защитника «Коринтианса» и сборной Уругвая

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 08:43
У Мендеса есть два плюса...
Через 2 недели заканчивается контракт....и абсолютная ненужность ни Коринтиансу ни Интернационале....
И если в штаб-квартире Коринтианса,которая находится в Санкт Петербурге на улице профессора Попова, посчитали что лучше отдать его в ЦСКА,значит на это есть веские причины...)
ДСА
ДСА
сегодня в 06:56
А куда смотрит Зенит? Это же для них там игроков готовят.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 05:35
Защитник сборной Уругвая - это серьёзно.
А скоро ещё и Дивеев восстановится.
Capral
Capral
сегодня в 01:38
Лицо- серьезное, мужественное. Футбольная страна, тоже- весьма уважаемая. Остается, только пожелать удачи игроку и клубу!!! Уверен, Федотов найдет ему место на поле, а сам футболист не подведет. Вобщем, хочется верить- трансфер удачный, как для ЦСКА, так и для самого футболиста!!!
Гость
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