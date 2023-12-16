«Зенит» интересуется полузащитником сборной Турции

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вчера, 11:34

Полузащитник «Аданы Демирспор» может продолжить карьеру в России.

По словам президента турецкого клуба Мурата Санджака, у команды есть предложения по трансферу футболиста из России, Франции и Италии. Глава «Аданы Демирспор» уточнил, что в подписании Сари заинтересованы «Зенит», «Марсель», «Ренн» и «Лион». Турецкий клуб будет готов продать игрока, только если сочтёт предложение по трансферу приемлемым.

В нынешнем сезоне Сари провёл 19 матчей за «Адану Демирспор», в которых забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. На его счету 4 игры и 1 гол в составе сборной Турции.