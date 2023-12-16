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«Зенит» интересуется полузащитником сборной Турции

вчера, 11:34

Полузащитник «Аданы Демирспор» Юсуф Сари может продолжить карьеру в России.

По словам президента турецкого клуба Мурата Санджака, у команды есть предложения по трансферу футболиста из России, Франции и Италии. Глава «Аданы Демирспор» уточнил, что в подписании Сари заинтересованы «Зенит», «Марсель», «Ренн» и «Лион». Турецкий клуб будет готов продать игрока, только если сочтёт предложение по трансферу приемлемым.

В нынешнем сезоне Сари провёл 19 матчей за «Адану Демирспор», в которых забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. На его счету 4 игры и 1 гол в составе сборной Турции.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:21
Зенит интересуется - мужики, а может хватит гнать всякую пургу в соцсетях? Дайте хоть нормально отдохнуть. Ну Новый Год же, ёлы-палы!
lotsman
lotsman
вчера в 12:08
Да никем Зенит сейчас не интересуется. Хватит запускать уток. Зенит в отпуске.)
sihafazatron
sihafazatron ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 11:51
"Пока есть деньги"? А че что-то может изменится?
drug01
drug01
вчера в 11:47
Зенит сейчас ищет усиление состава, пока деньги есть!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:37
И тут Зенит разведут на деньги.
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