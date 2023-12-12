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Президент «Анкарагюджю»: «Моей целью было плюнуть судье в лицо»

вчера, 13:44
АнкарагюджюЛоготип футбольный клуб Анкарагюджю1 : 1Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспорМатч завершен

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа прокомментировал инцидент с нападением на арбитра Халила Мелера после матча с «Ризеспором» (1:1).

Абсолютно не принимаю выдвинутое против меня обвинение. Этот инцидент возник из-за неправильных решений и провокационного поведения судьи. Моей целью было словесно отреагировать на действия судьи и плюнуть ему в лицо. В итоге я ударил рефери по лицу. Пощёчина, которую я дал, не приводит к перелому. После неё рефери постоял секунд 5-10, а потом упал на землю. Из-за болезни сердца меня сразу увели с места происшествия. О каких-либо других событиях, кроме этого, мне не известно.

Ранее стало известно об аресте Коджи и ещё трёх человек.

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Перевод с trthaber.com
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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 16:12
Зачем сразу распускать руки ? Нанес бы удар головой , как это сделал великий Зидан .
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:10
И тут же сразу: "У меня болезнь сердца", т.е. я бедный, несчастный, меня нельзя наказывать.
Capral
Capral
вчера в 14:45, ред.
Пощёчина?! Это ложь!!! Сегодня в немецкой печати появилось фото удара по лицу арбитра, где отчетливо, крупным планом видно, что удар был нанесен кулаком!!! Но даже в этом случае, этот урод не смог нанести удар, по мужски, поскольку видно, что кулак прошел по касательной. Судьи конечно бывают разные и косячат, и тп, но что значит бить?! В Зиндан, его, козла- и на долго!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:16, ред.
Закралась крамольная мысль..... а не отправить ли нам некоторых наших судей на стажировку в Турцию, по обмену.......

Ну а кроме шуток ... жесть в чистом виде, ужасная история, просто ужасная…. Всех под суд, президента пожизненно отстранить от футбола, а может и посадить. Просто животные, нет слов, человек просто выполнял свою работу....

Пи.Си...... Но согласитесь, все мы думали примерно так же хотя бы раз, когда ставили на победу команды, а судья назначал пенку или засчитывал гол из чистейшего офсайда...
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:54
Оправдания похожи на лепет -"слов не нашлось , слюны не было "В итоге я ударил рефери по лицу." Хотя даже за намерения которые он наговорил уже надо строго наказывать , не говоря о том , что он и его подручные учинили.
idres
idres
вчера в 13:52
Да уж Турецкий беспредел в полной красе...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:48
Еще и пытается как-то отмазаться! И не стыдно вообще такое говорить???
112910415
112910415
вчера в 13:46
и плевать в лицо правила тоже не позволяют !
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