Президент «Анкарагюджю»: «Моей целью было плюнуть судье в лицо»

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа прокомментировал инцидент с нападением на арбитра Халила Мелера после матча с «Ризеспором» (1:1).

Абсолютно не принимаю выдвинутое против меня обвинение. Этот инцидент возник из-за неправильных решений и провокационного поведения судьи. Моей целью было словесно отреагировать на действия судьи и плюнуть ему в лицо. В итоге я ударил рефери по лицу. Пощёчина, которую я дал, не приводит к перелому. После неё рефери постоял секунд 5-10, а потом упал на землю. Из-за болезни сердца меня сразу увели с места происшествия. О каких-либо других событиях, кроме этого, мне не известно.