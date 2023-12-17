Инфантино — об обвинениях в коррупции: «Зависть — серьёзная болезнь»

Президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью журналу Das Magazin высказался на тему обвинений в коррупции.
Существует довольно сильная зависть, а это — серьёзная болезнь. До того как я стал президентом ФИФА, журналисты разбивали лагерь перед штаб-квартирой организации и писали о миллионах, которые шли через каналы коррупции. Сегодня этого больше не существует. Возможно, так обстоит дело в немецкоязычных странах, но уж точно не в остальном мире.
Три нефтяных гиганта один за другим получили право на проведение ЧМ, в том числе Катар и саудиты, которым ЧМ вообще нужны только для перераспределения средств среди королевских семей, потому что арабы в их странах не любят спорт, а не-арабы не имеют права его смотреть?
Это норма, тут нет коррупции. Пусть наши завистники негодуют! Вскоре запланированы ещё ЧМ в Бахрейне, ОАЭ, а потом по второму кругу в Катаре и Саудовской Аравии.
А вы докажите что-нибудь, что футбол - для болельщиков, например, или что футболистам не надо умирать на поле и играть по 80 матчей за сезон.
Не пойман - не вор. Так говорю я, мои ближайшие друзья и мои арабские хоумис со своими нефтяными вышками.
Искренне ваш, Джанни Инфантино".
Три нефтяных гиганта один за другим получили право на проведение ЧМ, в том числе Катар и саудиты, которым ЧМ вообще нужны только для перераспределения средств среди королевских семей, потому что арабы в их странах не любят спорт, а не-арабы не имеют права его смотреть?
Это норма, тут нет коррупции. Пусть наши завистники негодуют! Вскоре запланированы ещё ЧМ в Бахрейне, ОАЭ, а потом по второму кругу в Катаре и Саудовской Аравии.
А вы докажите что-нибудь, что футбол - для болельщиков, например, или что футболистам не надо умирать на поле и играть по 80 матчей за сезон.
Не пойман - не вор. Так говорю я, мои ближайшие друзья и мои арабские хоумис со своими нефтяными вышками.
Искренне ваш, Джанни Инфантино".