Инфантино — об обвинениях в коррупции: «Зависть — серьёзная болезнь»

Президент ФИФА в интервью журналу Das Magazin высказался на тему обвинений в коррупции.

Существует довольно сильная зависть, а это — серьёзная болезнь. До того как я стал президентом ФИФА , журналисты разбивали лагерь перед штаб-квартирой организации и писали о миллионах, которые шли через каналы коррупции. Сегодня этого больше не существует. Возможно, так обстоит дело в немецкоязычных странах, но уж точно не в остальном мире.