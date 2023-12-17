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Инфантино — об обвинениях в коррупции: «Зависть — серьёзная болезнь»

вчера, 12:37

Президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью журналу Das Magazin высказался на тему обвинений в коррупции.

Существует довольно сильная зависть, а это — серьёзная болезнь. До того как я стал президентом ФИФА, журналисты разбивали лагерь перед штаб-квартирой организации и писали о миллионах, которые шли через каналы коррупции. Сегодня этого больше не существует. Возможно, так обстоит дело в немецкоязычных странах, но уж точно не в остальном мире.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:12
сохранять невозмутимый вид - необходимое умение для коррупционера !
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 20:54
очень мутная тема, кто его крышует, кто поставил, загадка
ABir
ABir
вчера в 19:51
Дыма без огня не бывает
drbn2g7jt5mf
drbn2g7jt5mf
вчера в 16:23
Типичная речь коррупционера от власти - перескакивать с логичных вопросов про воровство на "зависть" или "происки врагов" как у другого товарища с похожей прической.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:05
"Возможно, так обстоит дело в немецкоязычных странах, но уж точно не в остальном мире"

А что скажут по этому поводу "немецкоязычные страны"?
Более доходчиво - с выходом на улицы и без радужных флагов?
Пусть Джанни прочтет то что сказал и ущипнёт себя за какое нибудь мягкое место!))
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:55
Ну говорить то можно все что угодно, нов что ее совсем нет не верю...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:52, ред.
"Сейчас такого уже не существует, это не коррупция, а бизнес.

Три нефтяных гиганта один за другим получили право на проведение ЧМ, в том числе Катар и саудиты, которым ЧМ вообще нужны только для перераспределения средств среди королевских семей, потому что арабы в их странах не любят спорт, а не-арабы не имеют права его смотреть?

Это норма, тут нет коррупции. Пусть наши завистники негодуют! Вскоре запланированы ещё ЧМ в Бахрейне, ОАЭ, а потом по второму кругу в Катаре и Саудовской Аравии.

А вы докажите что-нибудь, что футбол - для болельщиков, например, или что футболистам не надо умирать на поле и играть по 80 матчей за сезон.

Не пойман - не вор. Так говорю я, мои ближайшие друзья и мои арабские хоумис со своими нефтяными вышками.

Искренне ваш, Джанни Инфантино".
Futurista
Futurista
вчера в 12:43
Инфантино — об обвинениях в коррупции...

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