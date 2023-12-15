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ФИФА удовлетворила иск «Ростова» к «Роме» по выплатам за Элдора Шомуродова

вчера, 12:50

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что ФИФА удовлетворила иск клуба к «Роме» по выплатам за нападающего Элдора Шомуродова.

Футбольный клуб «Ростов» в сентябре текущего года подал иск в футбольный трибунал ФИФА к итальянскому клубу «Рома» в связи с переходом нападающего Элдора Шомуродова. «Ростов» не получил солидарные выплаты от римлян при переходе из «Дженоа». Наша жалоба была рассмотрена и удовлетворена ФИФА в полном объёме.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:49
Следующий многолетний этап это выбивание денег из клуба....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:32
Аналогичное решение ФИФА есть по долгу Вэст Хэма по выплате ЦСКА за Влашича. Уже почти два года все висит в воздухе. Решение ФИФА и реальные деньги по долгу - это две блоьшие разницы.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:27
Хорошая новость для фк РОСТОВ и болельщиков клуба.
112910415
112910415
вчера в 13:50
осталось получить деньги,
что не всегда просто
Байкал-38
Байкал-38 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 13:41
Вы явно не следите за футбольными новостями последние полтора года, иначе не удивлялись бы сейчас.
Это уже вполне рядовое решение и далеко не первое.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:25
Папа всегда прав.
sr969m73bvcy
sr969m73bvcy
вчера в 13:16
Я бы на месте Ромы был аккуратнее, обычно руководители Ростова имеют много связей и могут решить вопрос радикально.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:58
неплохо бы ещё, что бы сами выплаты были выполнены в полном объёме.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:57
Странно, как это они пошли на встречу Российскому клубу!
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