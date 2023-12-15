ФИФА удовлетворила иск «Ростова» к «Роме» по выплатам за Элдора Шомуродова

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что ФИФА удовлетворила иск клуба к «Роме» по выплатам за нападающего .

Футбольный клуб «Ростов» в сентябре текущего года подал иск в футбольный трибунал ФИФА к итальянскому клубу «Рома» в связи с переходом нападающего Элдора Шомуродова. «Ростов» не получил солидарные выплаты от римлян при переходе из «Дженоа». Наша жалоба была рассмотрена и удовлетворена ФИФА в полном объёме.