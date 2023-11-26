ФИФА не отправляет деньги клубам РПЛ за участие их игроков на ЧМ-2022

ФИФА из-за санкций ещё не выплатила деньги клубам РПЛ за участие их игроков в чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Пока деньги за участие игроков на чемпионате мира 2022 года заблокированы. ФИФА эти деньги не направляет по причине того, что наши клубы находятся под санкциями.
Напомним, в октябре ФИФА сообщила, что выплатит клубам 209 миллионов долларов компенсации за участие игроков в чемпионате мира в Катаре. Отмечалось, что компенсация будет выплачена всем клубам, за которые футболист играл в течение двух лет, предшествующих мировому первенству. На турнире в Катаре выступили камерунский нападающий «Динамо» Николя Муми Нгамалё, а также уругвайский защитник Гильермо Варела и польский полузащитник Себастьян Шиманьски, права на которых принадлежали «бело-голубым». Бронзовыми призёрами мирового первенства стали хорваты Деян Ловрен, который на момент турнира выступал за петербургский «Зенит», и Никола Влашич, до 2021 года игравший за ЦСКА.
Контора пиратская.
Контора пиратская.