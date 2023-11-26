ФИФА не отправляет деньги клубам РПЛ за участие их игроков на ЧМ-2022

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сегодня, 10:46

ФИФА из-за санкций ещё не выплатила деньги клубам РПЛ за участие их игроков в чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС .

Пока деньги за участие игроков на чемпионате мира 2022 года заблокированы. ФИФА эти деньги не направляет по причине того, что наши клубы находятся под санкциями.