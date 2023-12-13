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В ФИФА отреагировали на избиение судьи в чемпионате Турции

вчера, 12:59
АнкарагюджюЛоготип футбольный клуб Анкарагюджю1 : 1Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспорМатч завершен

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина отреагировал на избиение судьи Халила Умута Мелера в матче чемпионата Турции.

Халил Умут Мелер — очень хороший судья и очень хороший человек. Ни как судья, ни как человек он не заслуживает того, что случилось. Он просто выполнял свою работу, когда подвергся нападению по завершению игры. Кадры, на которых Халил Умут Мелер лежит на газоне и защищает голову руками, пока его бьют, ужасны.

Рефери не должен подвергаться нападению из-за принятого им решения, даже если оно неправильное. Все, кто любит «красивую игру», должны действовать и что-то делать. Пока не стало слишком поздно.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 14:45
И это всё? Это называется, отреагировал? Выразил личное сожаление по поводу избиения, а какая реакция ФИФА на это безобразие?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:27
Нормальная реакция. Похоже турецкий судья своей кровью спас некоторые горячие головы в РПЛ в том числе. И судейскому корпусу не обольщаться, а наоборот становится лучше пожелаю. На чужих ошибках учиться надо. Всем.
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:19
В ФИФА отметили, что судья был избит незаслуженно, потому что он очень хороший человек.
112910415
112910415
вчера в 13:28
судей нельзя избивать, факт
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:05
Пьерлуиджи Коллина мог и должен был высказаться намного жёстче!
hmkneu32g7rq
hmkneu32g7rq
вчера в 13:05
Этот беспредел надо тормозить
Гость
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