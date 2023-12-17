Подарок Акинфееву на Новый год. ЦСКА готовит важнейший трансфер

Пока талантливый футболист отказывается.
Молодой уругваец не хочет в РПЛ
В двадцать четыре года с опытом игры в Бразилии уругваец Бруно Мендес не желает перебираться в Москву, хотя получал официальные приглашения от ЦСКА в прошлое трансферное окно, и переговоры ведутся давно. Бруно станет свободным агентом 31 декабря, когда истечет его контракт с «Коринтиансом». Соглашение не продлит, что выгодно новому клубу. В безумном сезоне Серии А нынешняя команда ещё одного Мендеса на радарах ЦСКА заняла скромное тринадцатое место.
Но даже с учетом, что «Коринтианс» с Бруно пропустил 48 голов, что много, игрок обороны получил опыт. Встречал Халка, Суареса и молодого чемпиона Бразилии, новичка «Реала» Эндрика. Вот только слабые результаты клуба и наличие конкурентов ведут к расставанию уругвайца Мендеса с командой, где его заметили в юном возрасте и воспитывали много лет. Бразильские журналисты пишут, что ЦСКА всерьез погрузился в переговоры, но на данный момент Бруно отказывается переезжать в Москву. Не уверен, что современный уровень РПЛ поможет развиваться и попасть в итоге в один из богатых клубов из еврокубков.
Бруно работает в стиле ветерана
Анализ игры уругвайца поможет понять, кого ищут. Мендес не засиял резко, как Ренан до трансфера в «Зенит», чтобы за ним бегали скауты больших клубов. Но это козырь для ЦСКА, пытаются заполучить свободного агента, недооцененного другими. Полагаем, что иным претендентам не нравится медлительная игра футболиста. Хотя парню всего 24 года, у него манера ветерана. Выигрывает за счет правильно занятой позиции, а не беготни. Речь о правше, который блокирует удары и передачи также левой ногой. Вынужденно выступал справа в обороне, хотя это центральный защитник, атакующий потенциал слабый.
Впрочем, статистику Мендеса искажает уровень «Коринтианса». Бородатый крепыш с низким центром тяжести напоминает борца, но от него не дождетесь рекордных показателей по работе один в один. Бруно старается быть в шаге от форварда, а подкаты выполняет, когда находится к сопернику вплотную. У защитника много выносов мяча, неплохо читает чужую игру. Нередко Мендес, чей клуб часто играл в два центральных защитника, вынужден был переходить на правый фланг. Но в новой команде Бруно хочет работать в центре. ЦСКА подарит такую возможность, если переубедят игрока. Пока Дивеев не оправился, напарниками Мендеса станут бразильцы Роша и Мойзес. Второго Бруно знает лично, вместе играли за «Интернасьонал», где уругваец выступал в аренде.
Без усиления ЦСКА не выплывет
Согласимся с главным тренером «армейцев» Федотовым, место в середине таблицы не отвечает ни амбициям, ни статусу его команды. Но параллельно спешим не согласиться с наставником ЦСКА, что команде фатально не повезло в первой части сезона. Современная статистика дарит такой показатель, как ожидаемые очки. Он показывает, какая именно команда недобрала, невзирая на преимущество по качественным показателям в матчах. Так вот, «Ростов» мог быть в тройке после «Зенита» и «Краснодара». А ЦСКА, если учитывать качество футбола, заслужил восьмое место.
Вот здесь можно вспомнить и скромную скамейку, и неудачные покупки. Юный узбек Файзуллаев, взятый на вырост, легко обскакал Зделара, хавбека Мендеса и Давилу по полезности. Но в обороне такого новичка нет. Отдувался за других латераль Мойзес. И помним, с какими боями велись переговоры о выкупе его контракта. Но здесь на ЦСКА работают агенты. Как и «Зенит», «армейцы» задобрили посредников. Дела защитника Бруно Мендеса ведут люди, которые представляют интересы его тезки Фукса. У бразильца не получилось заиграть в Москве, но его на идеальных условиях отправили в аренду в Бразилию. Теперь от агентов ждут ответной услуги?
Сложно сделать подарок Акинфееву
Игорю нужны сильные защитники под ёлку. Игра хавбека Зделара в обороне будет сниться вратарю в кошмарах. И кейс Бруно Мендеса интересный, ведь описывает стратегию. ЦСКА ищет свободного агента. Аналитики отработали вариант с человеком, который сыграл много матчей, но не всегда на любимой позиции. Вот только любой скаут, который работал в Южной Америке, скажет вам, что первым делом надо смотреть на семью и подругу футболиста. У Бруно Мендеса в социальной сети на аватарке фотография с девушкой. Встречаются давно, Ката Оласо, так зовут невесту, явно неглупая женщина. Не ведет страницу со снимками в купальниках. А на её странице в другой социальной сети всё в свадебных отсылках, торты, столы, платья, причем со вкусом проблем нет, всё стильное.
Хочет ли будущая утонченная жена Бруно Мендеса провести медовый месяц в Москве, если пара жила в Сан-Паулу и часто отдыхала в Нью-Йорке? Вряд ли, поэтому ещё раз напоминаем, что на один осуществленный трансфер у ЦСКА будет десять сорванных сделок. Проблема не только в оплате, потому что за форварда Давилу мексиканцам перечисляли деньги окольными путями. Беда не только в боязни европейских продавцов иметь дело с ЦСКА, поскольку можно получить обвинение в нарушении санкций. Влияет также падение престижа РПЛ в глазах молодых легионеров. Зачем Бруно Мендесу московский клуб, если у него фамилия мамы Читтадини? Уругваец из Монтевидео имеет итальянские корни. Если знает язык и получит паспорт государства ЕС, то ему многие дороги в футболе открыты.
Директор ЦСКА Бабаев попробует убедить уругвайца, особенно если у игрока есть скрытые минусы, отпугивающие другие клубы. Но скорее придется снова искать бразильского защитника, ведь Бруно, которого тренер Бьелса приглашает в успешную сборную Уругвая, откажется. Всегда плохо, если у клубов РПЛ отсеиваются основные трансферные цели и приходится брать четвертого в списке скаутов. У «Спартака» немало таких трансферов, результат видите в таблице.
И Лукин и Рядно достойно выглядели на матчах Кубка, я думаю есть шансы на игровую практику в чемпионате
И Лукин и Рядно достойно выглядели на матчах Кубка, я думаю есть шансы на игровую практику в чемпионате
Миссия невыполнима.
Миссия невыполнима.