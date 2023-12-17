Подарок Акинфееву на Новый год. ЦСКА готовит важнейший трансфер

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вчера, 15:15

Пока талантливый футболист отказывается.

Молодой уругваец не хочет в РПЛ

В двадцать четыре года с опытом игры в Бразилии уругваец Бруно Мендес не желает перебираться в Москву, хотя получал официальные приглашения от ЦСКА в прошлое трансферное окно, и переговоры ведутся давно. Бруно станет свободным агентом 31 декабря, когда истечет его контракт с «Коринтиансом». Соглашение не продлит, что выгодно новому клубу. В безумном сезоне Серии А нынешняя команда ещё одного Мендеса на радарах ЦСКА заняла скромное тринадцатое место.

Но даже с учетом, что «Коринтианс» с Бруно пропустил 48 голов, что много, игрок обороны получил опыт. Встречал Халка, Суареса и молодого чемпиона Бразилии, новичка «Реала» Эндрика. Вот только слабые результаты клуба и наличие конкурентов ведут к расставанию уругвайца Мендеса с командой, где его заметили в юном возрасте и воспитывали много лет. Бразильские журналисты пишут, что ЦСКА всерьез погрузился в переговоры, но на данный момент Бруно отказывается переезжать в Москву. Не уверен, что современный уровень РПЛ поможет развиваться и попасть в итоге в один из богатых клубов из еврокубков.

Бруно работает в стиле ветерана

Анализ игры уругвайца поможет понять, кого ищут. Мендес не засиял резко, как Ренан до трансфера в «Зенит», чтобы за ним бегали скауты больших клубов. Но это козырь для ЦСКА , пытаются заполучить свободного агента, недооцененного другими. Полагаем, что иным претендентам не нравится медлительная игра футболиста. Хотя парню всего 24 года, у него манера ветерана. Выигрывает за счет правильно занятой позиции, а не беготни. Речь о правше, который блокирует удары и передачи также левой ногой. Вынужденно выступал справа в обороне, хотя это центральный защитник, атакующий потенциал слабый.

Впрочем, статистику Мендеса искажает уровень «Коринтианса». Бородатый крепыш с низким центром тяжести напоминает борца, но от него не дождетесь рекордных показателей по работе один в один. Бруно старается быть в шаге от форварда, а подкаты выполняет, когда находится к сопернику вплотную. У защитника много выносов мяча, неплохо читает чужую игру. Нередко Мендес, чей клуб часто играл в два центральных защитника, вынужден был переходить на правый фланг. Но в новой команде Бруно хочет работать в центре. ЦСКА подарит такую возможность, если переубедят игрока. Пока Дивеев не оправился, напарниками Мендеса станут бразильцы Роша и Мойзес. Второго Бруно знает лично, вместе играли за «Интернасьонал», где уругваец выступал в аренде.

Без усиления ЦСКА не выплывет

Согласимся с главным тренером «армейцев» Федотовым, место в середине таблицы не отвечает ни амбициям, ни статусу его команды. Но параллельно спешим не согласиться с наставником ЦСКА , что команде фатально не повезло в первой части сезона. Современная статистика дарит такой показатель, как ожидаемые очки. Он показывает, какая именно команда недобрала, невзирая на преимущество по качественным показателям в матчах. Так вот, «Ростов» мог быть в тройке после «Зенита» и «Краснодара». А ЦСКА , если учитывать качество футбола, заслужил восьмое место.

Вот здесь можно вспомнить и скромную скамейку, и неудачные покупки. Юный узбек Файзуллаев, взятый на вырост, легко обскакал Зделара, хавбека Мендеса и Давилу по полезности. Но в обороне такого новичка нет. Отдувался за других латераль Мойзес. И помним, с какими боями велись переговоры о выкупе его контракта. Но здесь на ЦСКА работают агенты. Как и «Зенит», «армейцы» задобрили посредников. Дела защитника Бруно Мендеса ведут люди, которые представляют интересы его тезки Фукса. У бразильца не получилось заиграть в Москве, но его на идеальных условиях отправили в аренду в Бразилию. Теперь от агентов ждут ответной услуги?

Сложно сделать подарок Акинфееву

Игорю нужны сильные защитники под ёлку. Игра хавбека Зделара в обороне будет сниться вратарю в кошмарах. И кейс Бруно Мендеса интересный, ведь описывает стратегию. ЦСКА ищет свободного агента. Аналитики отработали вариант с человеком, который сыграл много матчей, но не всегда на любимой позиции. Вот только любой скаут, который работал в Южной Америке, скажет вам, что первым делом надо смотреть на семью и подругу футболиста. У Бруно Мендеса в социальной сети на аватарке фотография с девушкой. Встречаются давно, Ката Оласо, так зовут невесту, явно неглупая женщина. Не ведет страницу со снимками в купальниках. А на её странице в другой социальной сети всё в свадебных отсылках, торты, столы, платья, причем со вкусом проблем нет, всё стильное.

Хочет ли будущая утонченная жена Бруно Мендеса провести медовый месяц в Москве, если пара жила в Сан-Паулу и часто отдыхала в Нью-Йорке? Вряд ли, поэтому ещё раз напоминаем, что на один осуществленный трансфер у ЦСКА будет десять сорванных сделок. Проблема не только в оплате, потому что за форварда Давилу мексиканцам перечисляли деньги окольными путями. Беда не только в боязни европейских продавцов иметь дело с ЦСКА , поскольку можно получить обвинение в нарушении санкций. Влияет также падение престижа РПЛ в глазах молодых легионеров. Зачем Бруно Мендесу московский клуб, если у него фамилия мамы Читтадини? Уругваец из Монтевидео имеет итальянские корни. Если знает язык и получит паспорт государства ЕС , то ему многие дороги в футболе открыты.