Джеррард хочет, чтобы в Саудовской Аравии работали иностранные арбитры

Главный тренер клуба «Аль-Иттифак» заявил, что в эту лигу следует пригласить иностранных арбитров. Такова реакция специалиста на поражение в матче с командой «Аль-Таавун» (0:2).

Эта игра стала ярчайшим примером того, почему клубы платят деньги для приглашения иностранных рефери на подобные поединки.

Нас наказали несправедливым пенальти, во всем остальном встреча была равной.

Судья не поставил пенальти в нашу пользу после игры рукой, мода на неназначение пенальти против соперников «Аль-Иттифака» продолжается.