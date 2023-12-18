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ГлавнаяНовостиСудействоСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Джеррард хочет, чтобы в Саудовской Аравии работали иностранные арбитры

вчера, 20:33
Аль-ИттифакЛоготип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)0 : 2Логотип футбольный клуб Аль-Таавун (Бурайда)Аль-ТаавунМатч завершен

Главный тренер клуба «Аль-Иттифак» Стивен Джеррард заявил, что в эту лигу следует пригласить иностранных арбитров. Такова реакция специалиста на поражение в матче с командой «Аль-Таавун» (0:2).

Эта игра стала ярчайшим примером того, почему клубы платят деньги для приглашения иностранных рефери на подобные поединки.

Нас наказали несправедливым пенальти, во всем остальном встреча была равной.

Судья не поставил пенальти в нашу пользу после игры рукой, мода на неназначение пенальти против соперников «Аль-Иттифака» продолжается.

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Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 03:35
Да ,судьейство в Аравии оставляеет желать лучшего мягко говоря. Аль-Насру тоже мало пенальти дают, на Роналду в каждом матче фолят но пенальти очень редко дают. Не только Аль-Иттифак страдает.
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:16
Может Стиви Джи лучше тренировать поучиться!? Собрал пенсионеров Ливерпуля по блату и пытается чего то добиться....Виллу топил, теперь за Иттифак взялся....в Рейнджерсе же вроде нормпльно игру ставил, что с тобой далее произошло, Стиви???!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:48
Вот вот и хорошо бы , что б в основном российские...)
Гость
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